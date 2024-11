© Foto: picture alliance / Zoonar | Viktor Gladkov

Aktien-ETFs mit Dividendenstrategien haben im November deutlich zugelegt und ihren bisherigen Jahresgewinn weiter ausgebaut.Nach den US-Wahlen erlebten die Aktienmärkte eine breite Rallye, die auch dividendenstarke Fonds beflügelte. Die Strategen von BofA Global Research erwarten eine stärkere Rotation in zyklische und dividendenorientierte Aktien. "Trump 2.0 könnte das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts der USA und möglicherweise die Inflation ankurbeln", erklärten sie in einer Mitteilung. Zu den besten Performern im Bereich Dividenden-ETFs gehören laut Aniket Ullal, Leiter ETF-Analyse bei CFRA, der First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF, der AB US High Dividend ETF und der …