Frankfurt (pta/23.11.2024/09:00) - Zacks Investment Research hat am 14. November eine aktualisierte Einschätzung über NurExone Biologic Inc. (ISIN: CA67059R1091) veröffentlicht und die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 2,55 USD pro Aktie bestätigt. NurExone ist ein Biotech-Unternehmen in der präklinischen Phase, das eine Behandlung für Rückenmarksverletzungen entwickelt. Zacks bewertet NRXBF mit 2,55 USD/Aktie unter Verwendung der Discounted-Cash-Flow-Methode und einer Diskontierungsrate von 20%. Zacks Investment Research ist ein renommiertes Finanzforschungsunternehmen, das sich auf Aktienanalysen, Empfehlungen und Investmentforschung spezialisiert hat.?

Highlights des Updates

NurExone entwickelt ExoPTEN zur Behandlung akuter Rückenmarksverletzungen. Mit einem potenziellen Markt von etwa 50.000 neuen Fällen weltweit pro Jahr bietet ExoPTEN Patienten die Chance auf verbesserte Lebensqualität.

Vorteile durch Orphan-Arzneimittel-Designation in Europa und USA

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat ExoPTEN kürzlich als Orphan-Arzneimittel eingestuft. Dies bringt Vorteile wie zehn Jahre Marktexklusivität nach Zulassung, Zugang zu Zuschüssen und Anreizen der EU-Kommission und Mitgliedstaaten sowie kostenlose oder vergünstigte wissenschaftliche Beratung. Zusätzlich erhält NurExone Unterstützung bei der Gestaltung klinischer Studien. In den USA erhielt ExoPTEN 2023 die Orphan-Drug-Designation von der FDA. Dies bietet zusätzliche Anreize wie Steuergutschriften für klinische Studien, Befreiung von Benutzergebühren und sieben Jahre potenzielle Marktexklusivität nach Zulassung.

Vielversprechende Forschungsergebnisse

Die Entwicklung von ExoPTEN basiert auf langjähriger Forschung von 2017 bis 2020. Tests an Ratten mit vollständiger Rückenmarksdurchtrennung zeigten signifikante funktionelle Erholung. Weitere präklinische Studien bestätigten motorische Verbesserung, sensorische Erholung und schnellere Wiederherstellung des Harnreflexes.

NurExone besitzt eine exklusive weltweite Lizenz vom Technion und der Universität Tel Aviv sowie fünf eigene Patentfamilien. Die jüngsten Entwicklungen unterstreichen das Potenzial von ExoPTEN. Zacks zufolge könnten Anleger mit höherer Risikotoleranz NurExone als mögliche Investitionschance in Betracht ziehen.

NurExone Biologic Inc.???? ISIN: CA67059R1091???? https://nurexone.com/ Land: Israel & Kanada

