Seltsame Zeiten: Während in Deutschland mehr und mehr Unternehmen Entlassungen und Schließungen melden, berichtet Nvidia in den USA, den Umsatz fast verdoppelt zu haben - und die Börse ist enttäuscht. Während wir hierzulande gerne wirtschaftlich und nicht bei Firmenpleiten wachsen würden - "Insolvenzwelle gewinnt an Kraft", so die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...