Bern - Das Stimmvolk lehnt den Ausbau von sechs Schweizer Autobahn-Teilstücken ab. 52.7 Prozent der Stimmenden sagten Nein, 47.3 Prozent sagten Ja zum Ausbau von fünf Autobahn-Teilstücken in der Deutschschweiz und von einem Teilstück in der Romandie für insgesamt 4,9 Milliarden Franken. Nicht realisiert werden kann gemäss der Ausbau der A1 zwischen Bern-Wankdorf und Schönbühl BE auf acht Spuren und zwischen Schönbühl und Kirchberg BE auf sechs Spuren. ...

