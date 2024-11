Die Amazon-Aktie ISIN: US0231351067 hat im Wochenverlauf 2,71 Prozent an Wert verloren. Damit war der E-Commerce-Gigant der größte Verlierer im Dow Jones. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 197,12 USD, das Wochenhoch hat man am Dienstag bei 205,29 USD gesehen. Glaubt man den Analysteneinschätzungen, sind die gegenwärtigen Notierungen Kaufkurse. Auf finanzen.net liegt der durchschnittliche Zielkurs bei 230,00 USD. Acht Analysten, sehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...