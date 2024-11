Wer noch in dieser Woche hohe Dividenden kassieren möchte, der sollte jetzt aufpassen. Diese Aktien mit bis zu 11,3 Prozent Ausschüttungsrendite gehen in der jetzigen Woche Ex-Dividende und zahlen anschließend an Anleger. Doch nur wer die Papiere am richtigen Tag hält, der hat auch Anspruch darauf. Der Dividendenmonat November neigt sich dem Ende entgegen, doch auch in der letzten Woche gibt es noch einige spannende ausschüttungsstarke Werte, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...