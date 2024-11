Düsseldorf (ots) -Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen bekräftigt YSL Beauty erneut sein von Grund auf gelebtes Engagement für die Stärkung von Frauen und betont entlang der Initiative 'Liebe ohne Gewalt' die Dringlichkeit, Gewalt in Partnerschaften in gemeinsamer Stärke zu bekämpfen. In Unterstützung des Bundesverbandes Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe e.V. - bff fördert die Beauty-Marke seit 2020 aktiv eine Sensibilisierung, Aufklärung und Prävention häufig unerkannter und unterschätzter Gewaltdimensionen innerhalb der vermeintlich engen Vertrautheit einer Partnerschaft. Der 25. November 2024 dient als Anlass, das gesellschaftlich prekäre Problem öffentlich erneut in den Fokus zu rücken: Noch immer ist weltweit jede dritte Frau von Gewalt in der Partnerschaft betroffen."Gewalt in der Partnerschaft ist ein Thema, das uns alle etwas angeht. Der 25. November sollte als Anlass genommen werden, nicht nur über Gewalt und dessen erschreckende Häufigkeit zu sprechen, sondern auch konkrete Wege aufzuzeigen, wie wir sie vorab weitreichend verhindern können. YSL Beauty hält entlang der 9 Warnzeichen und dem L.O.V.E. Training einen leicht zugänglichen Ansatz bereit, der Frauen und Männer weltweit befähigt, hinzusehen, zu verstehen und aktiv gegen Gewalt in Beziehungen vorzugehen - für eine sicherere, gewaltfreie und bewusstere Zukunft," betont Jehona Redzepi, Senior Media Manager LOG, von YSL Beauty.DAS DIGITALE L.O.V.E TRAINING - WO LIEBE AUFHÖRT UND GEWALT BEGINNTIm Rahmen der Initiative ruft die Beauty-Marke weltweit zu Solidarität und Sensibilisierung auf und fördert eine Aufklärung über erste Anzeichen von Gewalt: So hat YSL Beauty gemeinsam mit internationalen Expert:innen und NGOs insgesamt 9 Warnzeichen von Gewalt in Partnerschaften als zentralen Bestandteil der Kampagne definiert - und lässt die Vielfalt an Gewaltdimensionen greifbar werden. Zur vertiefenden Aufschlüsselung stellt YSL Beauty auf der Website der Initiative ein 15-minütiges L.O.V.E Online-Training bereit, entlang dessen Betroffenen als auch Außenstehenden eine Hilfestellung geboten wird, Anzeichen von Gewalt frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig handeln zu können. Das interaktive Training veranschaulicht mit vier Trainingsschwerpunkten und acht Beispielsituationen die 9 Warnzeichen von Gewalt anhand realitätsnaher Szenarien und fördert ein tiefes Verständnis für die unterschiedlichen Formen von Gewalt - von psychischer bis hin zu finanzieller Gestalt.Hier geht es zum kostenfreien L.O.V.E Training: liebeohnegewalt.de/trainingPROMINENTER SUPPORT: RICCARDO SIMONETTIGewalt in Partnerschaften zeigt sich hierbei als eine weltweite Problematik, die sich durch die gesamte Gesellschaft zieht - und Menschen unabhängig von Wohlstand, Geschlecht, sozialem Status oder Nationalität tangiert. Als starker Verfechter von sozialem Engagement und Toleranz spricht sich auch Moderator und Entertainer Riccardo Simonetti für die Vision gewaltfreier Liebe aus - und zeigt sich als unterstützendes Gesicht von 'Liebe ohne Gewalt'. Gemeinsam mit YSL Beauty appelliert er an eine gesellschaftliche Enttabuisierung und einen offenen, wertefreien Diskurs: "Gewalt kann in jeder Beziehung vorkommen, unabhängig von der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität der Partner. Es ist wichtig, dass wir offen über Gewalt sprechen, den Diskurs untereinander suchen und auch die Vielfalt an Gewaltformen aufzeigen, die oft im Verborgenen bleiben. Denn: Gewalt ist nicht gleich Gewalt - eine Sensibilisierung darüber, dass Gewalt von körperlicher, sexueller, psychischer bis zu finanzieller Gewalt reichen kann, ist ein großer und wichtiger Schritt in Bezug auf die thematische Aufklärung", betont Riccardo Simonetti.Im Rahmen der Initiative 'Liebe ohne Gewalt' setzt sich YSL Beauty zum Ziel, bis 2030 weltweit 2 Millionen Menschenüber die 9 Warnzeichen aufzuklären und damit nachhaltig das Bewusstsein für Gewalt in Beziehungen zu fördern. DieVision: Ein gesellschaftlich-aufgeklärtes Miteinander, innerhalb dessen jede:r frei leben und lieben kann.Pressekontakt:Jehona Redzepi - YSL Beauty LOGjehona.redzepi@loreal.comJanna Kanis - REICHERT+ Communications GmbHysl@reichertplus.comOriginal-Content von: YSL Beauty, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134317/5915717