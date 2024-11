Berlin (ots) -Immer mehr Menschen suchen psychologische Unterstützung und Online-Therapie entwickelt sich dabei zu einer wichtigen Säule. Aber was genau bewegt die Nutzer:innen, sich für diese moderne Therapieform zu entscheiden, und wie wird sie angewendet? Neue Daten der Online-Therapieplattform Hallo Morgen (https://www.hallomorgen.de/) liefern aufschlussreiche Einblicke in die Nutzung von Online-Therapie und verdeutlichen, warum sie zunehmend an Bedeutung gewinnt.Online-Therapie: Effektiv und alltagstauglichStudien belegen, dass Online-Therapie in ihrer Wirksamkeit klassischen Präsenzsitzungen in nichts nachsteht, besonders bei psychischen Erkrankungen wie Angststörungen und Depressionen. Eine von Spektrum der Wissenschaft (https://www.spektrum.de/news/fernbehandlung-psychotherapie-per-video-wirkt-aehnlich-gut-wie-vor-ort/1816145) zitierte Metaanalyse (https://doi.org/10.1016/j.cpr.2020.101944), die 57 Studien umfasst, zeigt, dass internetbasierte Verhaltenstherapie eine signifikante Reduktion von Symptomen erzielt - von Essstörungen bis hin zu posttraumatischen Belastungsstörungen.Doch es sind nicht nur die therapeutischen Ergebnisse, die überzeugen. Online-Therapie punktet auch mit praktischen Vorteilen:- Schneller Zugang: Unter anderem durch die hohe Nachfrage und die begrenzten Kassensitze in Deutschland finden viele Menschen keinen Therapieplatz (https://www.hallomorgen.de/magazin/ich-finde-keinen-therapieplatz/). Online-Therapie auf Selbstzahlerbasis bietet sofortige Unterstützung - ein entscheidender Faktor bei akutem Leidensdruck.- Flexibilität: Gespräche lassen sich bequem von zu Hause aus führen, ideal für Menschen in abgelegenen Regionen, mit eingeschränkter Mobilität oder vollem Terminkalender.- Anonymität: Besonders bei Themen, die mit Scham oder Stigmatisierung verbunden sind, schätzen Betroffene die Diskretion digitaler Angebote.Verhaltenstherapeutin Johanna Trittien, Gründerin von Hallo Morgen, betont: "Obwohl reine Online-Therapie in Deutschland bislang leider nur selten von den gesetzlichen Kassen übernommen wird, entscheiden sich unsere Patient:innen für die als Selbstzahler zusätzlich gewonnene Flexibilität. Für viele unserer Patient:innen ist Online-Psychotherapie der erste Schritt zu unkomplizierter und zeitnaher Unterstützung."Welche Themen bewegen Menschen in der Online-Therapie?Interne Daten zeichnen ein klares Bild: Die meisten Patient:innen suchen Hilfe zu spezifischen Kernanliegen. Mit jeweils 18 % der Anfragen stehen Angst- und Panikstörungen sowie Beziehungsprobleme bei Hallo Morgen ganz oben auf der Liste."Gerade bei Angststörungen ist der Leidensdruck oft so akut, dass monatelanges Warten auf einen Therapieplatz keine Option ist. Online-Therapie bietet hier eine schnelle und professionelle Lösung", erklärt Psychologin Johanna Trittien. Ebenso zentral sind Partnerschaftsprobleme. Krankenkassen übernehmen keine Kosten einer Paartherapie, obwohl Beziehungsprobleme das psychische Wohlbefinden massiv beeinträchtigen können. Unsere Plattform bietet hier eine zugängliche Alternative zu anderen kostenpflichtigen Beratungsangeboten", ergänzt Trittien.Erstgespräche und allgemeine Beratungsanfragen machen 12 % der Anliegen aus. Viele Patient:innen nutzen diese Sitzungen, um sich zu orientieren oder erste Schritte in schwierigen Lebensphasen zu gehen. Mit 9 % folgen Stress und Burnout, während Trauma und Verarbeitung belastender Ereignisse 8 % der Anfragen ausmachen. Lebenskrisen und Sinnfragen gehören mit 7 % ebenfalls zu den häufigeren Themen. Ebenfalls häufig genannt werden Themen wie Selbstwert, Beruf und Karriere oder Depressionen."Diese Verteilung zeigt, dass Online-Therapie ein breites Spektrum abdeckt, sich aber besonders auf drängende Themen konzentriert", resümiert Trittien. "Die Möglichkeit, gezielt und unkompliziert Unterstützung zu finden, macht sie zu einer wertvollen Ergänzung im therapeutischen Angebot."Wie lange bleiben Patient:innen in Online-Therapie?Die durchschnittliche Therapiedauer bei Hallo Morgen liegt bei 5,2 Sitzungen pro Patient:in. Dabei variiert die Länge je nach Anliegen: Bei Angst- und Panikstörungen nehmen Patient:innen im Schnitt 8,4 Sitzungen in Anspruch - ein deutliches Zeichen für den hohen Unterstützungsbedarf. Themen wie Beziehung und Partnerschaft erfordern durchschnittlich 4,7 Sitzungen, während Stress und Burnout mit 6,8 Sitzungen begleitet werden.Ein Teil der Patient:innen nutzt die Online-Therapie als Übergangslösung, bis ein Platz in einer Psychotherapiepraxis vor Ort verfügbar ist. Gleichzeitig zeigt sich aber auch ein Trend zur längerfristigen Nutzung: 33 % der Patient:innen buchen fünf oder mehr Sitzungen, und 13 % entscheiden sich für zehn oder mehr Termine."Unsere Daten unterstreichen, dass Online-Therapie sowohl für akute Probleme als auch für eine längerfristige Begleitung hervorragend geeignet ist", erklärt Johanna Trittien. "Besonders die Flexibilität macht sie für viele Patient:innen attraktiv. Sie können ihre Therapie individuell gestalten und an ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen."Fazit: Online-Therapie als Schlüssel zu besserer psychischer GesundheitOnline-Psychotherapie verbindet wissenschaftlich belegte Wirksamkeit mit Flexibilität und niedrigschwelliger Zugänglichkeit. In einer Zeit, in der der Bedarf an psychologischer Unterstützung stetig wächst, stellt sie eine essenzielle Ergänzung zur klassischen Therapie vor Ort dar."Die Möglichkeit, einfach, flexibel und anonym Hilfe zu erhalten, verändert grundlegend, wie Menschen psychische Gesundheit wahrnehmen und erleben", erklärt Johanna Trittien. "Warten Sie nicht, bis sich Probleme verschärfen - Online-Therapie kann ein entscheidender erster Schritt zu einem besseren Morgen sein."Über Hallo MorgenHallo Morgen (https://www.hallomorgen.de/) bietet flexible und schnelle Online-Therapie durch staatlich approbierte Psychotherapeut:innen - bequem und ortsunabhängig. Gegründet von Johanna Trittien, Diplom-Psychologin und Psychologische Psychotherapeutin, um Patient:innen die oft monatelange Wartezeit auf einen Therapieplatz zu ersparen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in Psychotherapie entschied sie sich, mit Hallo Morgen eine moderne Lösung zu schaffen. 