DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Der Dax dürfte die neue Handelswoche mit Kursgewinnen eröffnen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag zwei Stunden vor dem Xetra-Start knapp ein halbes Prozent höher auf 19.410 Punkte. Damit setzt er sich weiter von der 19.000-Punkte-Marke ab, die zuletzt immer wieder im Fokus stand. Er steuert auf seinen höchsten Stand seit zwei Wochen zu. Der Dax folgt zu Wochenbeginn den guten internationalen Vorgaben. An der Wall Street war der Dow Jones Industrial am Freitag quasi auf seinem Tageshoch aus dem Handel gegangen und in Asien gab es am Morgen verbreitet Gewinne, angeführt von den Leitindizes aus Japan und Südkorea. China und Hongkong waren dort negative Ausnahmen.

USA: - IM PLUS - Die US-Börsen haben am Freitag ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. Schwache Konjunkturdaten sorgten nur vorübergehend für einen Stimmungsdämpfer. Der schon am Donnerstag besonders starke Leitindex Dow Jones Industrial legte um weitere 0,97 Prozent auf 44.296,51 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,35 Prozent auf 5.969,34 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 schaffte nur einen Kursanstieg um 0,17 Prozent auf 20.776,23 Punkte - auch wegen deutlicher Verluste von Schwergewicht Nvidia, dessen Zahlen und Ausblick am Donnerstag nur mäßig angekommen waren. Sowohl Dow als auch Nasdaq 100 erzielten einen Wochengewinn von knapp 2 Prozent.

ASIEN: - GEMISCHT - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung gefunden. Während es in Tokio nach dem Minus in der Vorwoche etwas nach oben ging, fielen die Kurse an den chinesischen Festlandbörsen und in Hongkong größtenteils. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann rund 1,3 Prozent, nachdem er in der vergangenen Woche knapp ein Prozent eingebüßt hatte. Für den CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten ging es am Montag im späten Handel ein Prozent abwärts. Er knüpft damit an die schwache Vorwoche an. Der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong baute sein Minus aus der Vorwoche ebenfalls aus, allerdings nicht so deutlich wie der CSI 300.



DAX 19322,59 0,92%

XDAX 19368,94 1,01%

EuroSTOXX 50 4789,08 0,70%

Stoxx50 4316,52 1,19%



DJIA 44296,51 0,97%

S&P 500 5969,34 0,35%

NASDAQ 100 20776,23 0,17%

Bund-Future 133,29 +0,18%

Euro/USD 1,0477 0,60%

USD/Yen 154,33 -0,33%

Euro/Yen 161,69 0,27%



BITCOIN Bitstamp

Bitcoin in USD 98.459 +452 USD



Brent 74,62 -0,55 USD WTI 70,69 -0,57 USD °



