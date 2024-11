Der DAX hat am Freitag kräftig zugelegt und damit auch auf Wochensicht Gewinne eingefahren. Auch heute deutet sich zum Handelsstart ein Plus an. Auch wenn die Vorgaben aus Asien durchwachsen sind. Für Unterstützung sorgt dagegen wieder mal die Wall Street. Bei den Einzelwerten geht es heute um Zalando, ...