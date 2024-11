The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.11.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.11.2024ISIN NameDE000DFK0PW8 DZ BANK IS.C333 22/24DE000DFK0ST8 DZ BANK IS.A1772NL00150024A5 NIEDERLANDE 24/24 ZODE000HLB3WE5 LB.HESS.THR.CARRARA11X/18XS1144844583 OP-ASUNTOLUOTTOP.14/24MTNFR0013299468 CREDIT LOGEMENT 17-29XS1721762596 LIBERTY LIV.FIN. 17/24US01609WAQ50 ALIBABA GR.HLDG 15/24DE000SLB8288 LDSBK.SAAR IHS S.828