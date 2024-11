Zürich - Der Euro hat sich über das Wochenende gegenüber dem Franken und US-Dollar klar erholt. So kostet die Gemeinschaftswährung am Montag im frühen Handel 0,9343 Franken. Damit hat der Euro seit Freitagabend um annähernd einen halben Rappen zugelegt. Noch deutlicher hat der Euro zum US-Dollar angezogen. Aktuell kostet ein Euro 1,0486 US-Dollar. Am Freitagabend wurde die europäische Gemeinschaftswährung noch zu 1,0411 Dollar gehandelt. Der US-Dollar ...

