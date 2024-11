Der DAX wechselte am Freitag mehrfach das Vorzeichen. Am Vormittag näherte er sich mal wieder der 19.000er-Marke. Dank einer freundlichen Wall Street drehte er dann aber doch wieder ins Plus. Schließlich ging er 0,92 Prozent fester aus dem Handel. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas ...