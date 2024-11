Vancouver, BC, Kanada, 25. November 2024 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. ("Defence" oder das "Unternehmen") (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das neben neuartigen immunonkologischen Impfstoffen auch Radiopharmazeutika und neuartige ADC-Produkte unter Verwendung seiner eigens entwickelten Plattform- und Arzneimittelverabreichungs-Technologien entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Maxime Parisotto dem Unternehmen als Chief Scientific Officer, Director of Science and Business Development beigetreten ist.

Dr. Maxime Parisotto ist ein versierter Biochemiker mit über 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen akademische Forschung, Arzneimittelentwicklung und Innovation. Er hat einen PhD-Abschluss in Biochemie mit den Schwerpunkten Brustkrebs und Stoffwechsel und war als Postdoktorand an renommierten Institutionen tätig, darunter das IGBMC in Straßburg (Frankreich) und die Université de Montréal. Als Senior Analyst war er in wichtige Investitionsentscheidungen bei adMare Bioinnovations eingebunden. Er besitzt außerdem ein Diplom in "Life Science Entrepreneurship Development" der Concordia University und wird im April 2025 sein MBA-Studium an der Sherbrooke University abschließen.

Dr. Parisotto kann auf eine solide Führungsbilanz verweisen; unter anderem hat er multidisziplinäre Teams geleitet, die zu einflussreichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen beigetragen haben. Vor seiner Tätigkeit bei adMare zeichnete er für Forschungsinitiativen im Bereich Krebsbiologie und Stammzellen an Institutionen wie dem IRCM und der Université de Montréal verantwortlich. Er ist ein aktives Mitglied des kanadischen Biotech-Ökosystems, verfügt über umfangreiche berufliche Kontakte und nimmt regelmäßig an nationalen und internationalen Konferenzen teil. Im Zentrum seiner Forschungs- und Geschäftsinteressen stehen die Arzneimittelentwicklung von der Entdeckung bis zur klinischen Phase und die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Industrie und Investoren mit dem Ziel, Innovationen in der Biopharmazie voranzutreiben. Seine wissenschaftlichen Fachkompetenzen liegen hauptsächlich in den Bereichen Onkologie, Proteinbiochemie, Zellstoffwechsel und Stammzellenbiologie.

"Es ist mir eine Ehre und Freude, bei Defence Therapeutics als CSO, Director of Science & Business Development tätig zu werden. Ich bin fest davon überzeugt, dass die firmeneigene Accum-Technologieplattform von Defence großes Potenzial für die Entwicklung zielgerichteter Therapien bietet, die für die Patienten etwas bewirken können", meint Dr. Maxime Parisotto.

"Wir heißen Dr. Maxime Parisotto mit Stolz im Unternehmen willkommen, denn er ist ein renommierter und erfahrener Wissenschaftler. Seine Aufgabe wird darin bestehen, sich auf die wissenschaftlichen Programme zu konzentrieren, die den Wert von Defence Therapeutics steigern werden. Seine betriebswirtschaftlichen Kenntnisse sind definitiv ein wichtiger Aspekt, der das Wachstum und die Entwicklung des Unternehmens zum Nutzen der Aktionäre von Defence leiten und inspirieren wird", so Sébastien Plouffe, President, CEO und Gründer von Defence Therapeutics.

Das Unternehmen hat Dr. Parisotto 100.000 Incentive-Aktienoptionen in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Aktienoptionsplans von Defence gewährt. Jede Aktienoption wird sofort unverfallbar und kann über einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Zuteilungsdatum zu einem Preis von 60 Cents pro Aktie ausgeübt werden.

Defence teilt ferner mit, dass Dr. Moutih Rafei aus dem Unternehmen ausgeschieden ist. Das Unternehmen möchte Dr. Rafei für seine Beiträge danken.

Über Defence:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes, im klinischen Stadium befindliches Biotech-Unternehmen, das neben neuartigen immunonkologischen Impfstoffen unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform die nächste Generation von Radioimmunkonjugaten und ADC-Produkten entwickelt. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUM-Technologie, die einen präzisen Transport von Radioimmunkonjugaten oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht, sowie Impfantigenen. Als Folge davon können eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Sebastien Plouffe, President, CEO und Direktor

Tel.: (514) 947-2272

mailto:Splouffe@defencetherapeutics.com

http://www.defencetherapeutics.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich "zukunftsgerichteter" Informationen

Die CSE und deren Marktregulierungsorgan (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77560Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77560&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA24463V1013Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18749040-defence-ernennt-dr-maxime-parisotto-cso-director-of-science-and-business-development