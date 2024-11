Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag im frühen Handel zunächst etwas zu kämpfen. Nachdem in den ersten Minuten zunächst Kursverluste bei beiden Pharmaschwergewichten belasteten, notieren mittlerweile nur noch Novartis klar im Minus. Somit setzt der Leitindex SMI seine Aufwärtsbewegung vom vergangenen Freitag erst einmal weiter fort. Vor allem ein starker Wochenausklang hatte die Serie an Wochenverlusten beendet. In dieser Woche dürfte ...

