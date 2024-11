HAMBURG (dpa-AFX) - Ein Konsortium unter der Führung des Investors KKR hat sich die überwiegende Mehrheit am Wind- und Solarparkbetreiber Encavis gesichert. Im Rahmen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebotes halte die Gruppierung nun 87,41 Prozent aller ausstehenden Aktien, teilte Encavis am Montag in Hamburg mit. Die Aktionäre erhalten 17,50 Euro in bar für jede angediente Aktie des SDax-Unternehmens . Den Angaben nach soll der Wind- und Solarparkbetreiber nun so schnell wie möglich von der Börse genommen werden./ngu/stk