FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Aktien von Vestas bei unverändertem Kursziel von 150 dänischen Kronen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die europäische Investitionsgüterindustrie befinde sich nach wie vor in einem Abschwung, mit strukturellen Wettbewerbsproblemen in Deutschland und strengeren Fiskalplänen in Frankreich, schrieb Gael de-Bray in seiner am Montag vorliegenden Branchenanalyse. Dies mache es schwierig, in zyklischere Sektorunternehmen zu investieren. Zudem seien drohende Zollschranken der künftigen US-Regierung ein Unsicherheitsfaktor. Positiv sei, dass die EZB ihren Zinssenkungszyklus beschleunigen dürfte, was zu attraktiveren Finanzierungsbedingungen für investitionsintensive Segmente führen sollte./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2024 / 08:28 / CET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DK0061539921