APA ots news: Drei Blackweek: 20% Rabatt auf Grundgebühr bei Handy- und Internettarifen.*

Wien (APA-ots) - - Nur von 25. November bis 2.Dezember 2024 in allen Drei Shops und

auf drei.at



- Blackweek Rabatt über Gutscheincode BLACKWEEK24



- Ermäßigung für Tarife mit 24-Monatsbindung und für SIM only Anmeldungen.



Nur bis 2. Dezember 2024 sparen sich Neukund:innen von Drei Handy - und Internettarifen 20% auf die monatliche Grundgebühr. Das zeitlich limitierte Angebot ist über den Gutscheincode BLACKWEEK24 in rund 80 Drei Shops und im Webshop auf drei.at/black-week bis inklusive Cyber Monday erhältlich. Die Aktivierung ist im Aktionszeitraum gratis.



Zwtl.: 20 Prozent Ersparnis auf die monatliche Grundgebühr.

Das Drei Blackweek Angebot gilt für alle aktuellen Handy- und Internetverträge mit 24-Monatsbindung oder als SIM Only Variante. Internet-Neukund:innen haben die Wahl zwischen Internet für Zuhause mit Router, ohne Router und Internet mit Bandbreiten-Garantie. Die Blackweek Ermäßigung wird bei Vertragstarifen und SIM Only- Neuanmeldungen für 24 Monate auf der monatlichen Rechnung gutgeschrieben und ist nicht mit dem Drei Xmas Bonus bzw. anderen Aktionen kombinierbar.



*Nicht mit Xmas-Bonus & anderen Aktionen kombinierbar. -20% auf die monatliche Grundgebühr für 24 Monate bei Neuanmeldung eines Sprach- oder Internet-Tarifs bis 2.12.2024 bei Angabe des Gutscheincodes BLACKWEEK24. Details auf drei.at/black-week.

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im ersten Halbjahr 2024 einen Umsatz von 478 Mio. Als führender Telekom- Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits rund 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mit den Fix Tarifen bietet Drei erstmals mobiles Internet mit Bandbreitengarantie und einfacher Umstiegs-Möglichkeit auf Glasfaser. Mehr auf http://www.drei.at



