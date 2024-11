Mannheim / Biebergemünd (ots) -Gemeinsam präsentieren die beiden Pioniere ihrer jeweiligen Branche BAUHAUS und Strauss ab Frühjahr 2025 ein neues und in der DIY-Branche exklusives Vertriebskonzept. Hochwertige und moderne Workwear wird dabei erstmalig in Pop-up-Stores in vier BAUHAUS Fachcentren bundesweit direkt von Strauss vertrieben. In einer zweiten Phase wird das Pop-up-Konzept europaweit ausgeweitet sowie ein über 700 Quadratmeter großer Shop-in-Shop in einem Fachcentrum in der Wiener Innenstadt eröffnet. Die Partnerschaft unterstreicht die DNA zweier familiengeführter Unternehmen, die durch klare und innovative Konzepte ihre Kunden stets in den Mittelpunkt stellen.Mit der Partnerschaft finden zwei familiengeführte Unternehmen zusammen, die auf die gleichen Werte und Visionen bauen. Strauss ergänzt perfekt das Sortiment von BAUHAUS mit einer starken und voll im Trend liegenden Workwear-Marke. Die Verbindung der innovativen und umfangreichen Produktpalette qualitativer Arbeitskleidung von Kopf bis Fuß im modernen Look spricht dabei vor allem die BAUHAUS Kunden aus dem Profisegment, aber auch Heimwerker an und ergänzt das bestehende Sortiment in einer langfristig angestrebten Vertriebspartnerschaft.Im Rahmen der Kooperation stellt BAUHAUS Verkaufsflächen in seinen Fachcentren für die exklusive Partnerschaft mit Strauss zur Verfügung. In der ersten Phase starten im März 2025 in Berlin, Bremen, Hamburg und Köln vier in Eigenregie betriebene Pop-up-Stores im Kleinflächenkonzept. Diese werden unterjährig in der zweiten Phase auf weitere internationale Standorte ausgeweitet. In der dritten Phase folgt im zweiten Halbjahr 2025 die Etablierung eines Shop-in-Shop-Konzepts auf einer eigenen rund 700 Quadratmeter großen Verkaufsfläche im BAUHAUS in der Wiener Innenstadt.Stefan Wolsiffer: "Partnerschaft bietet Kunden neues Markenerlebnis""Mit Strauss als starkem Partner gehen wir neue Wege der Zusammenarbeit. Die Marke hat im Bereich Berufskleidung und Workwear eine immense Strahlkraft, die branchenweit ihresgleichen sucht und sich sehr gut in unsere markenorientierte Sortimentspolitik einfügt. Wir freuen uns, dass unsere Kunden bei uns künftig auch die Premium Workwear von Strauss kaufen und ein zusätzliches Markenerlebnis in unseren Fachcentren erfahren können - ein Novum in der Branche und damit noch näher am Kunden", sagt Stefan Wolsiffer, Mitglied der Geschäftsführung von BAUHAUS.Steffen Strauss: "Erschließung neuer Kundensegmente im Direktvertrieb""Bislang galt: Strauss gibt's nur bei Strauss. Wir erschließen uns derzeit mit unserer Internationalisierungsstrategie neue Märkte - und erfinden uns auch im Heimatmarkt Deutschland immer neu. Wir schaffen gemeinsam mit BAUHAUS ein neues Retail-Format, das ein riesiges Potenzial zur Skalierung bietet", sagt CEO und Inhaber Steffen Strauss.Henning Strauss: "Erfolg trägt Rot-Weiß"In der Partnerschaft der beiden Marken sieht Markenchef und Inhaber Henning Strauss eine ideale Synergie. "BAUHAUS ist wie wir inhaberstrukturiert, wir tragen dieselben Farben und haben schnell zueinandergefunden. Strauss und BAUHAUS gelten als Premium-Anbieter ihrer Branchen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit", sagt Inhaber und CEO Henning Strauss.Auch das klare Sortimentsprofil von BAUHAUS hat die Brüder-Strauss für die Zusammenarbeit begeistert. Zudem verbindet die beiden Marken neben dem hohen Qualitätsanspruch auch die Inspiration aus den USA: Henning Strauss studierte bekanntlich in Kalifornien und hat die Magie Hollywoods auf seine Marke übertragen. Auch BAUHAUS Gründer Heinz Georg Baus ließ sich Ende der 1950er Jahre in den USA vom dortigen Handel sowie der DIY-Bewegung inspirieren, um in den Folgejahre ab 1960 mit Einführung des Selbstbedienungskonzepts und einer großen Sortimentsvielfalt für Werkstatt, Haus und Garten zum Pionier der DIY-Branche in Deutschland zu werden. Der Handelssparte für Profihandwerker und alle Selbermacher.BAUHAUS - Der Spezialist für Werkstatt, Haus und GartenBereits 1960 brachte BAUHAUS eine neue Idee nach Deutschland: Markenprodukte verschiedenster Fachsortimente in Selbstbedienung, angeboten unter einem Dach. Nach diesem erfolgreichen Konzept sind in Deutschland mehr als 160 Fachcentren entstanden. Europaweit ist BAUHAUS in 19 Ländern über 290 Mal vertreten. Jedes der Fachcentren ist in 15 Fachabteilungen untergliedert. Seinem Grundkonzept - Fachhandelsqualität und Produktvielfalt zu besten Preisen - ist BAUHAUS bis heute treu geblieben und hat dieses kontinuierlich weiterentwickelt.DisclaimerBAUHAUS verzichtet auf eine geschlechtsspezifische Schreibweise und verwendet ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum. Personenbezogene Bezeichnungen und Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für alle Geschlechter.