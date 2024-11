Themen sind u.a. Solarmodultechnologien, Preisgestaltung, Herstellungskosten und der Einfluss von ESG-Faktoren auf die Auswahl von Modullieferanten.

SANTA MONICA, CA / ACCESSWIRE / 25. November 2024 / PV ModuleTech Europe 2024, die einzige europäische Konferenz, die bestrebt ist, den Dialog über den Einkauf von Photovoltaik-(PV)-Modulen voranzutreiben, gibt im Vorfeld ihrer bevorstehenden dritten jährlichen Veranstaltung (26.-27. November, NH Málaga Hotel, Málaga, Spanien), die von PV Tech Research ausgerichtet wird, ihren Themenschwerpunkt bekannt.

Mehr als 100 Teilnehmer werden nächste Woche in Málaga (Spanien) zusammenkommen, um direkt von den Unternehmen, die im Bereich Lieferung und Einkauf von PV-Modulen in Europa tätig sind , zu erfahren, wie es den Solarmodulherstellern in Asien gelingt, die Qualität und Zuverlässigkeit der Module aufrechtzuerhalten, obwohl es bei den Rekordtiefstpreisen noch immer keine Anzeichen einer Erholung gibt.

"Europa ist mittlerweile einer der günstigsten Endmärkte für Solarmodule", erklärt Finlay Colville, Head of Research bei PV-Tech, Informa Markets. "Der durchschnittliche Verkaufspreis für Module liegt jetzt regelmäßig bei unter zehn Eurocent pro Watt - ein Niveau, das in der Branche noch nie verzeichnet wurde. Da mehr als 95 Prozent des derzeitigen europäischen Modulangebots weiterhin aus China importiert werden, sind die Aussichten für die heimische europäische Produktion nach wie vor schwierig."

Der Verkaufspreis für Solarmodule in Europa beträgt heute nur fast halb so viel wie der Branchendurchschnitt der letzten Jahre und liegt deutlich unter den Herstellungskosten der asiatischen Modulproduktion. Der aktuelle Schwerpunkt der Solarhersteller ist die Senkung der Kosten, ohne dabei Kompromisse bei der Produktqualität und Zuverlässigkeit einzugehen.

Abbildung: Durchschnittlicher Verkaufspreis von Solarmodulen in Europa zwischen 2020 und 2024.

Quelle: PV Manufacturing & Technology Quarterly Report

Ein zunehmender Anteil der Solarmodule in Europa wird von großen Infrastruktur-Investmentfonds gekauft, welche großen Wert auf Umwelt-, Sozial- und Governance-(ESG)-Standards legen, was ein höheres Maß an Transparenz der Lieferketten und der Unternehmen, die die notwendigen Bestandteile herstellen, erzwingt.

"An der Strukturierung eines erfolgreichen Liefervertrags für den Kauf von Solarmodulen in Europa ist heute eine Vielzahl von Akteuren beteiligt", fügt Colville hinzu. "PV ModuleTech wird sich speziell auf dieses Thema konzentrieren. In exklusiven Diskussionen werden Modulkäufer, -verkäufer und Drittprüfer die wichtigsten Schritte erläutern, die erforderlich sind, um sich in diesem Umfeld zurechtzufinden."

Eine Anmeldung für die PV ModuleTech ist unter folgendem Link möglich www.pvtechconferences.com.

Über PV Tech Research

PV Tech, ein Teil von Informa Markets Engineering, ist die führende Quelle für eingehende Research und Analysen über die internationale PV-Lieferkette. PV Tech wurde 2009 gegründet und seine Publikationen, die online und in gedruckter Form erscheinen, finden jährlich bei über 2,5 Millionen Menschen Beachtung. Die PV Tech-Konferenzen, die 2014 ins Leben gerufen wurden, finden viermal pro Jahr auf der ganzen Welt statt und bringen wichtige Technologen und Projektentwickler zusammen, die den technologischen Fahrplan für die Solarbranche gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.pv-tech.org.

Über Informa Markets Engineering

Das Engineering-Portfolio von Informa Markets, einer Tochtergesellschaft von Informa plc (LON:INF), ist der führende Ausrichter von B2B-Veranstaltungen, Herausgeber und Anbieter digitaler Medien für die weltweite fortschrittliche, technologiebasierte Fertigungsindustrie im Wert von 3 Billionen $. Unsere Druck- und Elektronikprodukte liefern zuverlässige Informationen für den Engineering-Markt und nutzen unsere proprietäre Datenbank mit 1,3 Millionen Namen, um Lieferanten mit Käufern und Einflussnehmern zu verbinden. Wir richten mehr als 50 Veranstaltungen und Konferenzen in Dutzend Ländern aus, um Fertigungsexperten aus der ganzen Welt zu vernetzen. Das Engineering-Portfolio wird von Informa organisiert, dem weltweit führenden Messeveranstalter, der eine Vielzahl spezialisierter Märkte zum Leben erweckt, Chancen erschließt und ihnen dabei hilft, 365 Tage im Jahr zu wachsen. Weitere Informationen finden Sie unter www.informamarkets.com.

Medienkontakt

Informa Markets Engineering PR

mailto:EngineeringPR@informa.com

+1 248.216.3639

QUELLE: INFORMA MARKETS - ENGINEERING

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77562Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77562&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18749409-pv-moduletech-conference-europe-informiert-neuesten-trends-kauf-solarmodulen