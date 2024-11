Paris / London / Zürich - Europas Börsen haben den Erholungstrend der Vorwoche am Montag fortgesetzt. Der EuroStoxx 50 schaffte es mit 4.831 Punkten im frühen Handel an die exponentielle 200-Tage-Durchschnitts-Linie zurück, nachdem er in der Vorwoche mit 4.688 Punkten zeitweise noch auf das Niveau von Mitte August abgesackt war. Am späten Vormittag lag der Auswahlindex der Eurozone noch mit einem halben Prozent im Plus bei 4.815 Punkten. Der regional ...

Den vollständigen Artikel lesen ...