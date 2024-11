Nach 15 Jahren Online-Austausch im Live Chat traf sich die Sharedeals-Community erstmals persönlich. Was als Experiment begann, entpuppte sich als Highlight des Börsenjahres. Warum dieses Treffen die Anleger-Szene elektrisiert hat und was es für die Zukunft verspricht. Die Freude über den persönlichen Austausch war von Anfang an greifbar. Nach fast 15 Jahren Online-Austausch hat die Börsen-Community von sharedeals.de am vergangenen Samstag endlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...