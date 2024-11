Mainz (ots) -ZDFneo Änderungsmitteilung_____________________________________________________________________Woche 49/24Dienstag, 03.12.Bitte Zeitkorrekturen beachten:23.10 neoriginalHungryCrush23.25 neoriginalHungryFeelings23.45 neoriginalHungryChaos0.00 neoriginalHungryGlitzer0.20 Generation Beziehungsunfähig(von 20.15 Uhr)1.35 Der junge Inspektor MorseAlte Feinde3.10 Der junge Inspektor MorseEin Gedicht4.40 Terra XDie letzten Geheimnisse des OrientsAuf den Spuren alter Kulte5.25 Terra X-6.10 Die letzten Geheimnisse des OrientsVerborgene Welten des IslamMittwoch, 04.12.Bitte Zeitkorrekturen beachten:6.10 Terra XEine kurze Geschichte über ...Das alte Ägypten6.50 Das Erbe der GuldenburgsDie schwarze Rose(ZDF 1.2.1987)7.35 Löwenzahn ClassicsPeter hat es schwarz auf weiß8.00 Löwenzahn ClassicsPeter geht dem Apfel auf den Kern8.30 Stadt, Land, Lecker(vom 12.2.2020)9.10 Die KüchenschlachtAdventswoche mit Mario Kotaska(ZDF 14.12.2022)9.55 Duell der Gartenprofis(ZDF 12.5.2024)10.40 Bares für RaresDie Trödel-Show mit Horst Lichter(vom 9.3.2021)11.30 Bares für RaresDie Trödel-Show mit Horst Lichter(ZDF 16.2.2023)12.25 Death in ParadiseDer letzte Besuch13.15 Death in ParadiseEiskalter Mord14.10 The RookieKampf oder Flucht(Weiterer Ablauf ab 14.50 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5916367