Der südkoreanische Batteriehersteller SK On hat einen Drei-Jahres-Vertrag mit Posco Pilbara Lithium Solution unterzeichnet. Dieser sieht die Belieferung bis zu 15.000 Tonnen von Lithiumhydroxid für NCM-Kathoden vor. Wie SK On in der Mitteilung betont, handelt es sich dabei im in Südkorea produziertes Lithiumhydroxid. Allerdings findet nur der letzte Verarbeitungsschritt in Südkorea statt, der Rohstoff selbst wird in Australien abgebaut. Bei Posco ...

Den vollständigen Artikel lesen ...