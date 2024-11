UniCredit hält trotz Verzögerungen an ihrem Interesse an der Commerzbank fest, die mit 18 Milliarden Euro bewertet wird. Politische Unsicherheiten und der Fokus auf Banco BPM haben die Übernahmepläne vorerst in den Hintergrund gerückt. Die Kursverluste der Commerzbank-Aktie spiegeln jedoch die Nervosität der Märkte wider, während Anleger die strategischen Prioritäten von UniCredit kritisch hinterfragen.Italienische Großbank zielt auf Banco ...

