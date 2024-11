RAMALLAH/TEL AVIV (dpa-AFX) - Im Westjordanland sind palästinensischen Angaben zufolge im Zuge einer Razzia der israelischen Armee zwei Menschen getötet worden. Der Vorfall habe sich in Jabad nahe der Stadt Dschenin ereignet, hieß es vom Gesundheitsministerium in Ramallah. Die beiden Getöteten seien 13 und 20 Jahre alt. Palästinensische Medien gaben das Alter des Jüngeren dagegen mit 16 an.

Den lokalen Berichten zufolge waren israelische Soldaten am späten Sonntagabend in den Ort eingerückt. Jugendliche hätten Steine auf sie geworfen, woraufhin die israelischen Militärs auf sie geschossen hätten, hieß es weiter. Die beiden Getöteten seien in den Oberkörper getroffen worden.

Laut israelischer Darstellung feuerten die beiden Palästinenser Sprengsätze auf die Soldaten. Diese hätten mit Schüssen geantwortet, hieß es aus Armeekreisen. Dabei seien Personen getroffen worden. Die Angaben beider Seiten ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.

Die ohnehin angespannte Lage im Westjordanland hat sich seit dem Hamas-Massaker in Israel und dem dadurch ausgelösten Gaza-Krieg noch einmal deutlich verschärft. Seither wurden dort nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Ramallah bei israelischen Militäreinsätzen, bewaffneten Auseinandersetzungen und Anschlägen von Extremisten mindestens 761 Palästinenser getötet./cir/DP/ngu