Weil die Bundesregierung aktuell nicht an einer Übernahme der Commerzbank an die italienische UniCredit interessiert ist und diese deswegen in Italien anderweitig zukauft, fürchten Anleger, dass der Deal nicht kommt. Doch jetzt könnte man die Commerzbank-Aktie lukrativ einkaufen. Um fast sieben Prozent stürzt die Commerzbank-Aktie heute ab. Was für viele Anleger schmerzhaft sein dürfte, eröffnet anderen neue Chancen. Warum jetzt ein Kauf lohnen könnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...