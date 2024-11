NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zwei Wochen Pause zeichnet sich am Montag im Dow Jones Industrial wieder ein Rekord ab. Der Broker IG taxiert den US-Leitindex gut eine Stunde vor Handelsbeginn 0,7 Prozent höher auf 44.612 Punkte. Der bisherige Höchststand lag vor vierzehn Tagen bei 44.486 Punkten. Das Jahresplus läge mit dem neuen Rekord wieder bei 18 Prozent. Auch im Nasdaq 100 werden deutliche Gewinne erwartet, an seinen Höchststand von 21.182 Punkten kommt er aber zunächst nicht heran.

Gut kommt am Markt Trumps Mann für die Finanzen an. Ein Hedgefonds-Manager soll nämlich nächster US-Finanzminister werden und damit eine Schlüsselposition in der zweiten Regierungszeit von Trump übernehmen. Scott Bessent ist Gründer des Hedgefonds Key Square Group und war zuvor Chief Investment Officer von George Soros' Soros Fund Management.

Dieser Stallgeruch sorgte auch beim Bitcoin für einen guten Wochenstart mit der Marke von 100.000 Dollar weiter im Blick. Positiv wirkte auch der angekündigte Rücktritt des Chefs der US-Börsenaufsicht, des Krypto-Kritikers Gary Gensler. Aktien des Bitcoin-Investors MicroStrategy, die am Donnerstag nach deutlich vom Rekord korrigiert hatten, gewannen vorbörslich wieder bis zu 7,5 Prozent. Bernstein-Experte Gautam Chhugani traut ihnen mit einem Kursziel von 600 Dollar eine Fortsetzung der Rally zu, die in diesem Jahr bereits bis zu 759 Prozent Kursgewinn brachte.

Derweil schießen Rocket Lab bereits jetzt weiter buchstäblich in den Himmel. Das Raumfahrtunternehmen absolvierte am Wochenende nicht nur seine 56.Mission, sondern gleich zwei erfolgreiche Starts binnen vierundzwanzig Stunden./ag/stk

US2605661048, US6311011026