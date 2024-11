Duisburg - Deutschlands grösste Stahlfirma Thyssenkrupp Steel Europe will in den kommenden Jahren mehrere tausend Stellen abbauen. Die Zahl der Arbeitsplätze soll innerhalb von sechs Jahren von aktuell rund 27.000 auf 16.000 schrumpfen, wie das Unternehmen mitteilte. Demnach sollen etwa 5.000 Stellen bis Ende 2030 durch «Anpassungen in Produktion und Verwaltung» abgebaut werden. 6.000 weitere Stellen sollen durch Ausgliederungen auf externe Dienstleister ...

