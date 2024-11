Zürich - Der US-Dollar hat den jüngsten Aufwärtstrend zumindest vorläufig beendet. Als Gründe dafür nennen Händler eine bis auf in der Schweiz leicht freundliche Stimmung an den europäischen Finanzmärkten und die Wahl des Hedgefonds-Managers Scott Bessent zum nächsten US-Finanzminister. Der Dollar notiert am späten Nachmittag bei 0,8855 Franken und damit wieder klar unter der Marke von 89 Rappen, über der er im Frühhandel mit 0,8908 Franken noch ...

