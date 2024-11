Containerlinien meldeten in dem dritten Quartal 2024 einen Nettogewinn von insgesamt 26,8 Milliarden USD, so die Analyse von John D. McCown, das dritte Quartal mit exponentiellem Wachstum für den Sektor. Bildquelle: Pixabay Das Ergebnis des dritten Quartals war ein Anstieg von 164 % gegenüber dem zweiten Quartal dieses Jahres und mehr als das Achtfache der 2,8 Milliarden USD, die in...

