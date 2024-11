Ein Blick darauf, wie sich das Ergebnis der jüngsten US-Präsidentschaftswahl auf Frontier Markets-Anleihen sowie Lokalwährungs- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern auswirkt. Brett Diment, Head of Global Emerging Market Debt Die Präsidentschaftswahl in den USA im Jahr 2024 hat die globalen Märkte erschüttert. Der Sieg - und das vollendete Comeback - von Donald Trump löst eine Flut von Aktivitäten bei den Anlagen in den Schwellenländern (EM) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...