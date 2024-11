DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Thanksgiving geschlossen.

TAGESTHEMA

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, kurz nach seinem Amtsantritt hohe Zölle gegen Mexiko und Kanada, zwei der engsten Verbündeten der USA, sowie gegen China zu verhängen. Dies ist der deutlichste Hinweis seit seinem Wahlsieg, dass er die harte Wahlkampf-Rhetorik, die ihm zum Einzug ins Weiße Haus verholfen hat, in die Tat umsetzen will. In einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social kündigte Trump an, dass er am ersten Tag seiner Präsidentschaft einen Zoll von 25 Prozent auf alle Waren erheben werde, die aus Mexiko und Kanada in die USA eingeführt werden. In einem separaten Social-Media-Beitrag fügte er hinzu, dass er einen zusätzlichen Zoll von 10 Prozent auf alle Produkte erheben werde, die aus China in die USA kämen, ohne jedoch zu präzisieren, ob dieser Zoll bereits am ersten Tag seiner Amtszeit erhoben würde. Ein solcher Zoll käme zu den bereits bestehenden Zöllen der USA auf chinesische Waren hinzu. "Dieser Zoll wird in Kraft bleiben, bis Drogen, insbesondere Fentanyl, und alle illegalen Einwanderer diese Invasion in unser Land stoppen", schrieb Trump mit Blick auf die von ihm vorgeschlagenen Zölle gegen Kanada und Mexiko. Dies würde allerdings das Handelsabkommen in Frage stellen, das Trump in seiner ersten Amtszeit mit den beiden Nachbarländern ausgehandelt hat und das als USMCA bekannt ist. Trump warf den beiden Grenzstaaten und China vor, nicht genug zu tun, um den Zustrom von Drogen und Migranten in die USA einzudämmen. Peking habe sein Versprechen, die Einfuhr von Fentanyl zu verhindern, nicht eingehalten. Mexiko, China und Kanada sind die drei Hauptlieferanten von Importgütern, auf die in diesem Jahr bis September etwa 42 Prozent der Einfuhren in die USA entfielen, wie aus den Zensusdaten hervorgeht. Kanada und Mexiko liefern etwa 80 Prozent ihrer Exporte in die USA, und ein pauschaler Zoll würde ihre Volkswirtschaften schädigen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Siemens Healthineers AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

22:30 US/HP Inc, Ergebnis 4Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Borussia Dortmund 0,06 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens November PROGNOSE: 111,0 zuvor: 108,7 16:00 Neubauverkäufe Oktober PROGNOSE: -1,8% gg Vm zuvor: +4,1% gg Vm 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung, 6. und 7. November

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 19.341,00 -0,5% E-Mini-Future S&P-500 6.007,50 +0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 20.898,50 +0,1% Nikkei-225 38.270,35 -1,3% Schanghai-Composite 3.265,24 +0,0% Hang-Seng-Index 19.170,15 +0,1% +/- Ticks Bund -Future 133,55 -13 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 19.405,20 +0,4% DAX-Future 19.435,00 +0,1% XDAX 19.386,73 +0,1% MDAX 26.469,47 +1,1% TecDAX 3.405,17 +1,0% EuroStoxx50 4.799,87 +0,2% Stoxx50 4.308,99 -0,2% Dow-Jones 44.736,57 +1,0% S&P-500-Index 5.987,37 +0,3% Nasdaq-Comp. 19.054,84 +0,3% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,68 +63

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften mit Abgaben in den Handel am Dienstag starten. Belastend wirken Aussagen des zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump mit Amtsantritt Zölle in Höhe von 25 Prozent auf alle Waren aus Kanada und Mexiko zu verhängen bzw von zusätzlichen 10 Prozent auf alle chinesischen Importe. Die Ankündigung von Zöllen auf mexikanische und kanadische Einfuhren dürfte das USMCA-Freihandelsabkommen mit den USA auf eine harte Probe stellen. Bei den Ankündigungen dürfte es sich nur um ein Eröffnungssalvo handeln - Trump hatte im Wahlkampf Zölle von mehr als 60 Prozent auf chinesische Waren angekündigt. Die Trump-Aussagen erwischen die Märkte auf dem falschen Fuß. Noch am Vortag hatte die Nominierung des Hedgefondsverwalters Scott Bessent als zukünftigem US-Finanzminister die Stimmung an den Börsen gestützt. Die Bekanntgabe des Protokolls der jüngsten Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) der Fed am Abend dürfte in diesem Zusammenhang nur noch eine untergeordnete Rolle spielen.

Rückblick: Fundamental als stützend wurde die Nominierung des Hedgefondsmanagers Scott Bessent als nächster US-Finanzminister bewertet. Er befürworte weniger Staatsausgaben und werde voraussichtlich einen langsamen und stetigen Ansatz bei potenziell inflationären Handelszöllen befürworten, hieß es. Meldungen über einen möglichen Waffenstillstand zwischen Israel und Hisbollah belasteten den Preis für Öl und Gold. Mit Abgaben von 1 Prozent war der Ölsektor der Tagesverlierer. Ein schwacher Ifo-Index belastete nicht. Der italienische Finanzkonzern Unicredit (-4,8%) will den Banco BPM (+5,5%) übernehmen. Generali zogen um 1 Prozent an. Wie die "FT" berichtete, soll der Versicherer mit Natixis Investment Managers Gespräche über eine mögliche Fusion führen. Der angeschlagene französische IT-Konzern Atos hat von der französischen Regierung ein Übernahmeangebot für das "Supercomputer"-Geschäft erhalten. Atos schossen um fast 100 Prozent in die Höhe. ITV verbuchten Aufschläge von 8,6 Prozent. Laut Berichten führt der Finanzinvestor CVC Gespräche mit potenziellen Partnern über ein Übernahmeangebot für ITV oder Teile. Kingfisher brachen nach der Senkung des Ausblicks um 13,3 Prozent ein.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Gegen die Tendenz des Gesamtmarktes gaben Commerzbank um 5 Prozent nach, weil Übernahmefantasie aus der Aktie entwich. "Mit dem Gebot für BPM kann der Unicredit nicht noch eine Übernahme der Commerzbank stemmen", meinte ein Händler. Nach dem Abverkauf am Freitag in Reaktion auf das zurückgenommene Kaufgebot von Halozyme für Evotec erholte sich die Aktie um 9,8 Prozent. Nach Einschätzung der Deutschen Bank rückt nun Triton in den Fokus. Der Gesellschaft werde Interesse an Evotec nachgesagt. Nach positiven Analystenstimmen gewannen Siemens Energy 1,9 Prozent. Adidas erholten sich von den jüngsten Abgaben und stiegen um 3,2 Prozent. Hornbach fielen um 0,8 Prozent, sie gerieten in den Sog von Kingfisher. Thyssenkrupp schlossen 2,2 Prozent fester - der Konzern will im Stahlbereich 11.000 Stellen abbauen. Renk gaben um 3,8 Prozent nach. "Der Abschied der Vorstandsvorsitzenden überrascht", so ein Marktteilnehmer.

XETRA-NACHBÖRSE

Intica Systems, die nach Geschäftsausweis im Xetra-Handel um 24,7 Prozent hochgeschossen waren, wurden bei Lang & Schwarz dann um weitere 50 Prozent höher getaxt. "Dies geschah aber nur, weil ein Wettbewerber den Kurs plötzlich höher gestellt hatte", erläuterte der Marktakteur. Dies habe dann die Arbitrageure auf den Plan gerufen. Eine Grund für die abermalige Hausse konnte er nicht nennen.

USA - AKTIEN

Freundlich - Dow-Jones-Index und der marktbreite S&P-500 kletterten auf Rekordstände. Positiv wurde die Nominierung des Hedgefondsverwalters Scott Bessent als Finanzminister durch den designierten US-Präsidenten Donald Trump aufgenommen. Zudem machten Berichte über einen möglichen Waffenstillstand im Libanon die Runde, die ebenfalls stützten. Der Markt setzte vor allem darauf, dass Bessent einen konzilianteren Kurs bei den von Trump avisierten Zöllen durchsetzen könnte. Er hatte sich jüngst entsprechend geäußert. Ölwerte zählten mit dem Preisverfall bei Rohöl zu den schwächsten. Der Energiesektor im S&P-500 sank um 2 Prozent. Exxon Mobil und Chevron büßten 1,5 bzw. 1,3 Prozent ein. Zoom Video Communications (+3,7%) und Agilent Technologies (+0,5%) zogen nach positiv aufgenommenen Quartalszahlen an. Peabody Energy verloren 5,2 Prozent nach dem Kauf des verbleibenden Kokskohlegeschäfts von Anglo American. Quantum Computing schnellten um 26,2 Prozent empor. AWS hatte mit Quantum Embark ein neues Beratungsprogramm eingeführt. Bath & Body Works schossen um 16,5 Prozent gen Norden nach Drittquartalszahlen über Erwartung, der Ausblick wurde angehoben. Cassava Sciences brachen um 83,8 Prozent ein, nachdem ein Alzheimer-Mittel enttäuscht hatte.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,26 -11,4 4,37 -16,0 5 Jahre 4,17 -12,7 4,30 17,0 7 Jahre 4,21 -12,8 4,33 23,6 10 Jahre 4,26 -14,3 4,41 38,4 30 Jahre 4,45 -13,1 4,58 48,1

Die Renditen stürzten ab. Bessents Ansatz bei der Zollpolitik dürfte die Inflation und damit mögliche Zinsanhebungen langfristig im Zaum halten, hieß es.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 26, 2024 01:32 ET (06:32 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:26 Uhr % YTD EUR/USD 1,0478 -0,2% 1,0496 1,0485 -5,1% EUR/JPY 161,18 -0,3% 161,71 161,88 +3,6% EUR/CHF 0,9293 -0,1% 0,9304 0,9305 +0,2% EUR/GBP 0,8349 -0,0% 0,8350 0,8347 -3,8% USD/JPY 153,80 -0,2% 154,06 154,41 +9,2% GBP/USD 1,2550 -0,2% 1,2570 1,2561 -1,4% USD/CNH 7,2642 +0,2% 7,2467 7,2470 +2,0% Bitcoin BTC/USD 94.969,10 +0,6% 94.422,40 96.322,40 +118,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar-Index gab um 0,7 Prozent nach. Bessent befürworte weniger Staatsausgaben und werde voraussichtlich einen langsamen und stetigen Ansatz bei potenziell inflationären Handelszöllen befürworten, argumentierte Marktstrategin Kathleen Brooks von XTB. Dies könnte die Risikostimmung verbessern und die Zuflüsse in den Dollar als sicheren Hafen verringern, so Brooks. Auch deutlich gesunkene Marktzinsen belasteten den Greenback.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,20 68,94 +0,4% +0,26 -1,1% Brent/ICE 73,40 73,01 +0,5% +0,39 -1,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Berichte über einen möglichen Waffenstillstand im Libanon schickten die Ölpreise rund 3 Prozent auf Talfahrt. Vertreter der USA, des Libanons und Israels nähern sich einer Vereinbarung, mit der die Kämpfe im Libanon zwischen der Hisbollah und Israel beendet werden könnten. Das israelische Sicherheitskabinett könnte am Dienstag eine Waffenstillstandsvereinbarung beschließen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Eine Entspannung im Nahostkrieg linderte Versorgungsängste. Im asiatischen Handel am Dienstag kommt es bei den Ölpreisen zu einer leichten Erholung.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.621,54 2.628,89 -0,3% -7,35 +27,1% Silber (Spot) 30,26 30,38 -0,4% -0,12 +27,3% Platin (Spot) 937,14 945,00 -0,8% -7,86 -5,5% Kupfer-Future 4,07 4,10 -0,6% -0,03 +3,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Nahostschlagzeilen belasteten auch den Goldpreis massiv - die Feinunze verbilligte sich um 3,3 Prozent und verbuchte den stärksten Absturz in vier Jahren. Wie auch der Greenback verlor das Edelmetall angesichts der Entspannungssignale im Nahen Osten an Zuspruch als vermeintlich sicherer Hafen. Der Goldpreis baut seine Abgaben im asiatischen Handel am Dienstag noch etwas aus.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

NAHOST-KRIEG

Vertreter der USA, des Libanons und Israels nähern sich einer Vereinbarung, mit der die Kämpfe im Libanon zwischen der Hisbollah und Israel beendet werden könnten. Das israelische Sicherheitskabinett könnte am Dienstag über eine Waffenstillstandsvereinbarung diskutieren und diese beschließen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

EZB-GELDPOLITIK I

EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel hat die geldpolitische Lockerung der EZB in den vergangenen Monaten verteidigt. "Wir sind im EZB-Rat im Laufe dieses Jahres immer zuversichtlicher geworden, dass der Preisauftrieb weiter zurückgeht. Deshalb haben wir die Leitzinsen seit Juni dreimal um jeweils 25 Basispunkte gesenkt", sagte Nagel. Der EZB-Rat sei überzeugt, "dass wir auch mit den niedrigeren Zinsen unser Inflationsziel von 2 Prozent bald und dauerhaft erreichen", fügte er hinzu.

EZB-GELDPOLITIK II

Der Leitzins der EZB befindet sich auf einem Abwärtspfad. Aber die Geschwindigkeit des Rückgangs sei unklar aufgrund eines unsicheren Ausblicks für die Wirtschaft der Eurozone und der US-Politik, sagte der Leiter der irischen Zentralbank Gabriel Makhlouf.

ROCHE

*Roche kauft Poseida Therapeutics

*Roche: Kaufpreis liegt bei ungefähr 1 Mrd USD

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2024 01:32 ET (06:32 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.