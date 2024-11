Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Charles Ischi AG gewinnt den InnoPrix SO! 2024 für zukunftweisendes Pharmaprüfgerät



Solothurn, 26. November 2024. Die Charles Ischi AG wurde für ihr innovatives Zerfallszeitprüfgerät DISI Evo mit dem renommierten InnoPrix SO! 2024 ausgezeichnet. Das Familienunternehmen aus Zuchwil (SO), das seit über 30 Jahren auf Prüfgeräte für Tabletten und Kapseln spezialisiert ist, konnte die Jury mit einer wegweisenden Technologie überzeugen, welche die Messung der Zerfallszeit von Medikamenten revolutioniert. Der von der Charles Ischi AG entwickelte Zerfallszeittester DISI Evo ermöglicht Pharmaunternehmen präzise Daten über die Zerfallscharakteristiken ihrer Tabletten und Kapseln zu sammeln und detailliert zu analysieren, was für die Wirksamkeit von Medikamenten entscheidend ist. Besonders bei komplexen Tabletten mit mehreren Wirkstoffen, die zeitlich versetzt freigesetzt werden, sind solche Tests unverzichtbar. Das Gerät kann neben Weich- und Hartgelkapseln aller Art auch Mini-Tabletten testen. Diese ermöglichen eine individuellere und präzisere Dosierung für Patientinnen und Patienten. Durch den Einsatz von Mikro-Disks ist der DISI Evo in der Lage, auch diese kleinsten Formen zu prüfen - eine Fähigkeit, die viele herkömmliche Prüfsysteme nicht bieten. Dank seiner platzsparenden Bauweise und benutzerfreundlichen Bedienung eignet sich der DISI Evo für moderne Labore, in denen Effizienz gefragt ist. Regionale Zusammenarbeit stärkt Innovationskraft Die Entwicklung des DISI Evo erfolgte in enger Zusammenarbeit zwischen der Charles Ischi AG und regionalen Partnern, was die Innovationskraft der Region Solothurn unterstreicht. Diese Kooperation stärkt zugleich den Standort Schweiz als führenden Technologie-Hub. «Unser Ziel ist es, Pharmaunternehmen dabei zu unterstützen, Tabletten und Kapseln von höchster Qualität herzustellen und sicherzustellen, dass Medikamente die gewünschte Wirkung erzielen», erklärt Arwid Ischi, der das Familienunternehmen 2024 von seinem Vater Charles Ischi übernommen hat. Auszeichnung für Innovation und Expertise Mit der Charles Ischi AG gewinnt ein Schweizer Unternehmen, das langjähriges Know-how und zielführende Innovation vereint. Die Jury der Stiftung InnoPrix SO! zur Förderung der Solothurnischen Wirtschaft würdigte insbesondere die Reife der Idee und die breite Anwendbarkeit des DISI Evo in einem hochspezialisierten Feld. Mit der Auszeichnung ist ein Preisgeld von CHF 25'000 verbunden. Eine lange Tradition der Förderung von Innovation Der InnoPrix SO!, der seit 1987 von der Stiftung der Baloise Bank AG vergeben wird, steht für die Förderung innovativer Projekte im Wirtschaftsraum Solothurn. Ziel der Auszeichnung ist es, Projekte zu würdigen, die dem Kanton Solothurn und der umliegenden Region neue Impulse verleihen. Mit der Charles Ischi AG als diesjähriger Preisträger zeigt der InnoPrix SO! erneut, wie lokale Expertise und zukunftsweisende Technologie Hand in Hand gehen können, um einen nachhaltigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region zu leisten. Auch im kommenden Jahr freut sich die Stiftung auf die Einreichung neuer, spannender Projekte, die den Wirtschaftsraum Solothurn weiter voranbringen. Kontakt Baloise

