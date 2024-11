ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für 1&1 von 21 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen der in Deutschland aktiven Mobilfunkanbieter hätten die Sorgen über den sich hierzulande verschärfenden Wettbewerb, insbesondere im Billigsegment, verdeutlicht, schrieb Analyst Polo Tang in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Trotz kurzfristig schwächerer operativer Trends bleibt er für United Internet und 1&1 aufgrund der attraktiven 18-jährigen Mobilfunk-Partnerschaft mit Vodafone optimistisch./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2024 / 22:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2024 / 22:46 / GMT

DE0005545503