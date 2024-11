Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstag mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.274 Punkten berechnet, 0,7 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die MTU-Aktien, am Ende die Papiere von Daimler Truck.Trotz des schwachen Tagesstarts zeigt sich Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets, optimistisch. "Die durch Thanksgiving verkürzte Handelswoche könnte den Beginn einer Weihnachtsrally markieren. Die Stimmung an der Wall Street ist gut und der S&P 500 konnte seine Gewinne seit der Wiederwahl von Donald Trump verteidigen", so Stanzl. Nun gelte es, mit Schwung auf ein neues Rekordhoch auszubrechen und die Rally fortzusetzen. "Solange Trump noch nicht im Amt ist, können sich die Anleger noch auf die möglichen positiven Impulse für die Wirtschaft konzentrieren, ohne dies mit der Realität abgleichen zu müssen."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen schwächer: Ein Euro kostete 1,0472 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9549 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 73,12 US-Dollar, das waren elf Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.