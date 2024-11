Zürich - Das UBS Center for Economics in Society (UBS Center) an der Universität Zürich erhält einen neuen Präsidenten. Der ehemalige CEO von Swiss Re, Christian Mumenthaler, wird per Anfang 2025 Alt-Bundesrat Kaspar Villiger auf dieser Position ablösen. Mumenthaler soll mit seiner Vision und Fachkenntnis das UBS Center dabei unterstützen, die Rolle als Brücke zwischen Wissenschaft und Gesellschaft weiter auszubauen, wie das UBS Center am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...