München (ots) -Weihnachten steht vor der Tür - und damit der große Run auf die Geschenke. Wer jetzt schlau plant und zum Beispiel schon in der "Black Week" kauft, kann in der Vorweihnachtszeit besonders viele PAYBACK Punkte sammeln - und sich im Anschluss selbst oder anderen ein Extra-Geschenk machen. Sei es durch das Punkteeinlösen direkt beim Bezahlen an der Kasse, durch eine schöne Sachprämie, einen Gutschein oder eine Spende für den guten Zweck.Mit konsequenter PAYBACK Nutzung kann man ganz einfach bis zu 500 Euro und mehr pro Jahr sparen. Deshalb ist es wichtig, sich beim Weihnachtsshopping nicht nur Gedanken über die Geschenkeliste zu machen, sondern auch über das "Wo" und "Wie".Hier wichtige Tipps, die Punkte wert sind:1. Beim Einkauf immer erst in der PAYBACK App oder auf PAYBACK.de prüfen, ob der Shop einer von über 700 PAYBACK Partnern ist - denn nur dann gibt es Punkte.2. Den Online-Einkauf dann gleich über die PAYBACK App oder über die PAYBACK.de starten, um zum gewünschten Onlineshop zu gelangen. Den Warenkorb erst dann füllen!3. Zuvor nachsehen, ob der PAYBACK Partner aktuell Coupons bietet, um für den Einkauf vielfache Punkte zu erhalten. Coupons gibt es zum Beispiel in der PAYBACK App, auf PAYBACK.de oder im PAYBACK Newsletter.4. Mit der kostenlosen PAYBACK American Express Kreditkarte gibt es besonders viele Punkte - einmal beim PAYBACK Partner, einmal durch den Kreditkartenumsatz.5. Wer dem geliebten Haustier etwas unter den Baum legen möchte, wird ebenfalls bei einer Menge PAYBACK Partner fündig - und füllt gleichzeitig sein Punktekonto auf.Übrigens: Viele Familien nutzen die Zeit zwischen den Jahren für ihre Urlaubsplanung. Es gibt schon bei über 60 Partnern PAYBACK Punkte bei der Reisebuchung, darunter bei AIDA, Condor, Expedia, HolidayCheck, rtk und TUI. Mit PAYBACK Punkten on top reist es sich besonders schön!Über PAYBACKPAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von über 31 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 12,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und wurde vielfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet, zuletzt als "kundenfreundlichste App 2024". Die PAYBACK GROUP ist 18facher "Top Employer".Medienkontakt:Nina Purtscher-GrassTel.: 0172 94 30 713E-Mail: nina.purtscher@PAYBACK.net, presse@PAYBACK.netPAYBACK.Group | PAYBACK.deOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/5917011