FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.11.2024 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 285 (310) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS SIRIUS REAL ESTATE PRICE TARGET TO 110 (115) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS DOWLAIS WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 62 PENCE - BERNSTEIN CUTS ITV PRICE TARGET TO 105 (121) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2900 (2700) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES EVOKE TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 74 (90) PENCE - GOLDMAN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 290 (340) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 2350 PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 1000 (1020) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 270 (296) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 235 (265) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN PLACES MELROSE ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5400 (5200) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES MELROSE PRICE TARGET TO 850 (650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 2075 (2100) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES NEXT PLC TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 10800 PENCEdpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob