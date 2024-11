© Foto: Fabian Sommer - dpa

TotalEnergies steht durch Projektstopps und Partnerschaftsprobleme unter Druck, während die Aktie trotz gestiegener Ölpreise auf Jahressicht 11,49 Prozent verloren hat.TotalEnergies sieht sich in Frankreich derzeit mit kontroversen Diskussionen konfrontiert. Das Unternehmen wies am Dienstag entschieden Gerüchte über Betrugsvorwürfe im Zusammenhang mit der Stornierung von 32 Renovierungsprojekten durch den französischen Staat zurück. Diese Projekte wurden laut der Aussage des Unternehmens ohne finanzielle Strafen oder Bußgelder eingestellt, was jegliche Anschuldigungen in Richtung eines Betrugs entkräften soll. In einer Stellungnahme betonte TotalEnergies, dass die betroffenen Maßnahmen auf …