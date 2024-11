EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm

26.11.2024

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 Schlussmeldung zur ersten Tranche

des am 22. Mai 2024 bekannt gemachten Aktienrückkaufprogramms Heidelberg Materials AG Berliner Straße 6, 69120 Heidelberg Die Heidelberg Materials AG hat den Erwerb von Aktien der Heidelberg Materials AG im Rahmen der ersten Tranche des am 22. Mai 2024 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemachten Aktienrückkaufprogramms am 25. November 2024 abgeschlossen. Im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms wurden insgesamt 3.637.360 Aktien (ISIN DE0006047004) erworben. Das entspricht ca. 2,00% des Grundkapitals der Gesellschaft. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) betrug durchschnittlich ca. EUR 95,8888. Das gesamte Entgelt (inklusive Erwerbsnebenkosten) der zurückgekauften Aktien betrug EUR 350.000.391,52. Der Rückkauf der Aktien erfolgte durch ein von der Heidelberg Materials AG beauftragtes unabhängiges Kreditinstitut ausschließlich über den Börsenhandel unter Einhaltung der Handelsbedingungen des Artikels 3 der EU-VO 2016/1052. Informationen zu den mit dem Aktienrückkaufprogramm zusammenhängenden Geschäften sind auf der Website der Heidelberg Materials AG (https://www.heidelbergmaterials.com/de) unter der Rubrik "Investor Relations/Aktie/Aktienrückkauf" veröffentlicht. Über den Beginn der nächsten Tranche des Rückkaufprogramms informieren wir mit gesonderter Mitteilung. Heidelberg, den 26. November 2024 Der Vorstand



