CLUJ-NAPOCA, Rumänien (ots/PRNewswire) -- Das Unternehmen verfügt nun über ein Team von 35 KI-Expertinnen und -Experten, die innovative Lösungen für Kunden aus verschiedenen Branchen auf nationaler und internationaler Ebene bereitstellen.- RebelDot setzt seine Zusammenarbeit mit renommierten Universitäten und Praktikumsprogrammen fort, um Top-KI-Talente zu fördern.RebelDot, ein in im rumänischen Cluj ansässiger Softwareentwickler, hat sein KI- und Datenteam im letzten Jahr verdreifacht und sich als eines der führenden KI-Unternehmen in Rumänien positioniert. Mit einem Team von mittlerweile 35 Expertinnen und Experten entwickelt sich RebelDot auf nationaler Ebene zu einem der Marktführer im Bereich KI und liefert weiterhin innovative Lösungen für Kunden in verschiedenen Branchen, sowohl auf lokaler als auch auf internationaler Ebene.Diese strategische Expansion wurde durch einen gezielten Ansatz zur internen Kompetenzentwicklung und kontinuierliche Investitionen in Innovationen ermöglicht. Nach der Übernahme von Steepsoft im vergangenen Jahr, durch die dreizehn KI-Expertinnen und -Experten in das Team aufgenommen wurden, hat das Unternehmen diese Zahl nochmals deutlich erhöht, um den wachsenden Marktanforderungen gerecht zu werden.Einem aktuellen Bericht der Europäischen Kommission zufolge nimmt die Nutzung von KI-Technologien in Europa rasch zu. 42% der großen Unternehmen nutzen bereits KI-basierte Lösungen, um betriebliche Abläufe zu verbessern, Lieferketten zu optimieren und das Kundenerlebnis zu verbessern.In Rumänien nimmt die Einführung von KI ebenfalls zu, befindet sich aber im Vergleich zum europäischen Durchschnitt noch in einem frühen Stadium. Rund 23% der rumänischen Unternehmen haben KI-Technologien in ihre Abläufe integriert. Diese Zahl wird voraussichtlich deutlich steigen, da Digitalisierung und digitale Transformation zu strategischen Prioritäten für Unternehmen werden."Die Notwendigkeit, innovativ zu sein und unseren Kunden innovative Lösungen anzubieten, ist der Grund für das Wachstum unseres KI-Teams. Wir passen uns ständig an, um Dienstleistungen anzubieten, die den Anforderungen des Marktes entsprechen", sagt Tudor Ciuleanu, CEO von RebelDot. "Unsere Investitionen in die KI-Abteilung spiegeln unser Engagement wider, Unternehmen in Rumänien und Europa dabei zu helfen, fortschrittliche Technologien einzuführen und in einem sich schnell verändernden globalen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben."Neben dem Ausbau seiner technischen Fähigkeiten arbeitet RebelDot eng mit renommierten Universitäten in Cluj-Napoca und Oradea zusammen, um die Aus- und Weiterbildung im Bereich KI zu unterstützen und so zur Entwicklung der nächsten Generation von KI-Expertinnen und -Experten beizutragen."Derzeit umfasst das KI- und Datenteam von RebelDot verschiedene Funktionen wie AI Engineer, AI Product Manager, Data Engineer, Data Modeler und Data Architect. Dank dieser Fähigkeiten ist das Unternehmen in der Lage, maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Sektoren wie Finanzen, Versicherungen und Fertigung zu entwickeln", so Vadim Fîntînari, Head of AI, und ergänzt, dass diese Vielfalt und das Fachwissen es ermöglichen, auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden einzugehen und Lösungen anzubieten, die den immer komplexeren Anforderungen des Marktes gerecht werden.2023 meldete RebelDot einen Anstieg des Geschäftsvolumens um 40% gegenüber dem Vorjahr. Diese Leistung ist auf das Wachstum des KI-Segments und die steigende Anzahl von Kundenempfehlungen zurückzuführen. Das Unternehmen freut sich über einen Net Promoter Score (NPS) von 91,2%, womit es zu den besten 1% der Technologieunternehmen weltweit gehört.Informationen zu RebelDotRebelDot ist ein in Cluj-Napoca ansässiges Technologieunternehmen mit internationaler Präsenz, das sich auf die Beschleunigung des Digitalisierungs- und Innovationsprozesses für globale Marken spezialisiert hat. Mit umfassender Erfahrung in der Entwicklung von Software und Lösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) unterstützt RebelDot sowohl Unternehmen als auch Start-ups, indem es Beratungs- und Implementierungsdienste von der Idee bis zur Einführung und Wartung digitaler Produkte anbietet. Über Rebel Ventures investiert RebelDot auch in innovative Tech-Start-ups und trägt so zur Entwicklung des lokalen und globalen Tech-Ökosystems bei.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2566593/RebelDot.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/rebeldot-verdreifacht-sein-ki--und-datenteam-im-letzten-jahr-und-wird-zu-einem-der-fuhrenden-ki-unternehmen-in-rumanien-302316446.htmlPressekontakt:Andrei Temneanu,Andrei.Temneanu@rebeldot.com,+40 755 636 358Original-Content von: RebelDot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169786/5917294