Cappeln (ots) -Angesichts stetig steigender Strompreise setzen viele Verbraucher auf ihre neu erworbene Photovoltaikanlage in der Hoffnung auf finanzielle Entlastung - jedoch bleibt diese in vielen Fällen aus. Der Grund liegt nicht in der Funktionsweise der Solarenergie, sondern vielmehr darin, dass zahlreiche Anbieter trotz fast vollständiger Zahlung die Installation der Anlage erst nach über einem Jahr abschließen. Doch worauf sollten Verbraucher achten, um den richtigen Photovoltaik-Anbieter zu finden, ohne ewig auf ihre Anlage warten zu müssen?Hohe Stromkosten, drastische Nachzahlungen und kein Ende in Sicht - so geht es vielen Hausbesitzern, die in den letzten Jahren ihre Stromrechnungen erhalten haben. Kein Wunder, dass immer mehr Deutsche den Schritt zu einer Photovoltaikanlage wagen: Sie ist nicht nur umweltfreundlich, sondern bietet auch eine der wenigen Möglichkeiten, die steigenden Stromkosten erheblich zu senken. Doch die Investition in eine solche Anlage ist kein kleines Unterfangen. Umso wichtiger ist es, dass Verbraucher von Beginn an von den Vorteilen ihrer neuen Stromquelle profitieren können. "Leider läuft die Installation und Inbetriebnahme einer Photovoltaikanlage nur selten reibungslos", erklärt Steven Hensel, Geschäftsführer der Grüne Leuchte GmbH & Co. KG. "Häufig stehen Verbraucher vor langen Wartezeiten, bis die Anlage überhaupt installiert wird - zwar werden die Module häufig bereits auf dem Dach angebracht, dann aber fehlt es an zusätzlichem Material wie dem Wechselrichter, Akkus oder dem Zählerschrank. Der Abschluss und die Inbetriebnahme verzögern sich dann häufig mehrere Monate und das, obwohl oftmals bereits hohe Voraus- oder Abschlagszahlungen seitens der Kunden geleistet wurden. In vielen Fällen warten sie mehr als ein Jahr auf die Nutzung ihres Solarstroms - in einigen Fällen sogar noch länger.""Umso wichtiger ist es, von Beginn an auf den richtigen Partner zu setzen", erklärt der Unternehmer weiter. "Schließlich gibt es Möglichkeiten, unseriöse und unzuverlässige Anbieter bereits im Vorfeld zu erkennen und sich den Ärger zu ersparen." Mit der Grüne Leuchte GmbH & Co. KG hat er ein Team aus Experten aufgebaut, das sämtliche Bereiche rund um den Verkauf, die Installation und die Inbetriebnahme von Photovoltaikanlagen abdeckt. Dabei bietet er als PV-Anbieter einen umfassenden Service aus einer Hand - ganz ohne lange Wartezeiten, Terminverschiebungen oder Unsicherheiten. So umfasst das Angebot auch die Hilfestellung bei Förderanträgen, die Rentabilitätsberechnung und das Energiemanagement im gesamten Haus. "Wir verstehen uns als langfristiger Partner unserer Kunden und sind der Überzeugung, dass dieser Ansatz der Standard sein sollte", erklärt Steven Hensel.Wachsender PV-Markt: So finden Sie den richtigen Anbieter für Ihr ProjektDer PV-Markt wächst unaufhörlich: Immer mehr Anbieter stürmen auf den Markt. Doch nicht alle halten, was sie ihren Kunden versprechen. So erging es auch einem Kunden, der sich nach mehreren Kontaktversuchen mit seinem bisherigen Anbieter schließlich an die Experten der Grüne Leuchte GmbH & Co. KG wandte: Der Auftrag wurde im Januar/Februar letztes Jahres erteilt und die Solarmodule bereits Anfang April 2023 auf dem Dach montiert, es fehlten allerdings der Akku, der Wechselrichter und der Zählerschrank sowie die zugehörige Montage - und das, obwohl der Kunde bereits über 50 Prozent der Auftragssumme gezahlt hatte. Die Teile wurden zwar Mitte November geliefert, doch die Montage und Inbetriebnahme ließen weitere Monate auf sich warten. Im Februar 2024 - also bereits ein Jahr nach Beginn des Auftrags - wendete sich der Kunde erneut an den Anbieter, doch eine Reaktion blieb aus. Im April 2024 nahm der Kunde schließlich Kontakt zu der Grüne Leuchte GmbH & Co. KG auf - auf deren Beratung hin setzte der Kunde seinem Anbieter eine letzte Frist, woraufhin sich der Anbieter zu Wort meldete und einen zeitnahen Abschluss versprach."So geht es vielen Verbrauchern, die auf den falschen PV-Anbieter setzen", betont Steven Hensel. Gerade in Anbetracht des großen Markts wird die Suche nach dem passenden Partner für ihr eigenes PV-Projekt für potenzielle Kunden allerdings mehr und mehr zur Herausforderung. Schließlich gibt es zahlreiche Aspekte, die einen seriösen Anbieter von einem unseriösen unterscheiden. Für den Laien ist das allerdings nicht immer offensichtlich. Um dem entgegenzuwirken, haben die Experten der Grüne Leuchte GmbH & Co. KG eine 12-Punkte-Checkliste erstellt, anhand derer Kunden im Beratungsgespräch schnell feststellen können, ob sie sich langfristig auf einen Partner verlassen können. Doch auch ohne Checkliste gibt es einige Punkte, auf die PV-Interessierte von Beginn an achten sollten - drei dieser Aspekte hat Steven Hensel im Folgenden beleuchtet.Tipp 1: Achten Sie auf fachkundige ExpertenNicht alles, was glänzt, ist Gold - und so entpuppen sich einige PV-Unternehmen als weniger professionell, als sie auf den ersten Blick erscheinen. Gerade im Bereich der PV-Installation ist ein solider handwerklicher Hintergrund unerlässlich, um eine qualitativ hochwertige Dienstleistung zu gewährleisten. Viele Unternehmen verfügen jedoch über keine ausreichende handwerkliche Erfahrung, was sich in mangelndem Support und fehlerhaften Entscheidungen widerspiegelt. Dies schadet nicht nur dem Ruf der gesamten Branche, sondern kann auch zu kostspieligen Problemen für die Kunden führen, da fachlich fundierte Beratung und Ausführung fehlen.Tipp 2: Profitieren Sie von einer breiten Experten-AufstellungPhotovoltaik-Unternehmen sollten nicht nur auf Handwerk-Expertise setzen, sondern auch anderweitig breit aufgestellt sein. Schließlich umfasst die Anschaffung einer PV-Anlage weit mehr als eine einfache Energieberatung und die Installation der Anlage. Die Expertise von Elektroingenieuren kann einen entscheidenden finanziellen Vorteil bieten, insbesondere wenn das Unternehmen Fachkräfte aus den Bereichen Elektrotechnik, Dachdeckerei, Heizung oder Sanitär beschäftigt.Tipp 3: Bestehen Sie auf eine regelmäßige WartungEin wesentlicher Aspekt ist der dauerhafte technische Support, auf den Kunden auch nach der erfolgreichen Installation der PV-Anlage zurückgreifen können. Ebenso sollte die regelmäßige Wartung der Anlage gewährleistet sein. Sie planen eine PV-Anlage für Ihr Eigenheim und möchten den ganzen Service aus einer Hand? Melden Sie sich jetzt bei Steven Hensel von der Grüne Leuchte GmbH & Co. KG (https://gruene-leuchte.de/) und lassen Sie sich unverbindlich beraten!