Hamburg (ots) -Nachdem Bettina Tietjen in diesem Jahr bei der "NDR Talk Show" wechselnde Moderations-Partnerinnen und -Partner an ihrer Seite hatte, übernimmt ab 2025 neben ihr Steven Gätjen die Rolle des Gastgebers. Einmal war er bereits an ihrer Seite als Moderator der "NDR Talk Show" zu sehen - im Juli 2024.Das neue feste Team startet am Freitag, 31. Januar, um 22.00 Uhr im NDR Fernsehen. An dem Tag werden unter anderen Jürgen von der Lippe, Désirée Nosbusch und die Pianistin Alice Sara Ott zu Gast sein. Die "NDR Talk Show" wird abwechselnd von zwei Duos moderiert: Neben Bettina Tietjen und ab 2025 Steven Gätjen sind das Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt.Steven Gätjen: "Ich liebe die Atmosphäre dieser Sendung. Bei der 'NDR Talk Show' habe ich nicht das Gefühl, dass es ein Fernsehformat ist, sondern dass sich interessante Menschen zu einem gemütlichen Schnack bei jemandem zu Hause treffen. Es ist sehr heimelig, immer anregend und spannend. Ich freue mich darauf, das nun gemeinsam mit Bettina regelmäßig erleben zu dürfen. Ich werde wie immer aufgeregt sein, aber das gehört dazu."Bettina Tietjen über Steven Gätjen: "Nachdem ich die letzten Monate viele unterschiedliche und tolle Kolleginnen und Kollegen an meiner Seite hatte, freue ich mich nun sehr darauf, endlich wieder mit einem festen Partner die Talkgäste begrüßen zu können. Steven ist nicht nur ein äußerst erfahrener Moderator und Interviewer, sondern auch ein unglaublich sympathischer norddeutscher Jung, der die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer im Sturm erobern wird. Da bin ich mir sicher."Steven Gätjen (52) bringt 25 Jahre Erfahrung als TV-Moderator mit und ist eine feste Größe im öffentlich-rechtlich als auch im kommerziellen Fernsehen. Ob Oscar-Verleihung oder Goldene Kamera, Gätjen überzeugt auf allen roten Teppichen und Bühnen dieser Welt. Er lebt in Hamburg.