ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ArcelorMittal anlässlich aktualisierter Investitionspläne zur CO2-Reduzierung mit einem Kursziel von 26,50 Euro auf "Buy" belassen. Die neuen Aussagen stünden im Einklang mit dem, was der Stahlkonzern bereits mehrmals betont habe, schrieb Analyst Andrew Jones am Dienstag. Demnach werde AcelorMittal nur dann in die Dekarbonisierung investieren, wenn die Projekte eine zufriedenstellende Rendite bringen. Die Aktie sei billig./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2024 / 11:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2024 / 11:31 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: LU1598757687