Der Astrophysiker Neil deGrasse Tyson zeigt sich wenig überzeugt von den Plänen eines Elon Musk, der glaubt, die Menschheit müsse interplanetarisch werden und als Erstes den Mars besiedeln. In einer Folge des Talk-Formats "Real Time with Bill Maher" des US-Senders HBO bekannte deGrasse Tyson, dass er Elon Musks Vision einer Besiedelung des Mars nicht für realistisch hält. deGrasse Tyson zweifelt an Finanzierbarkeit "Ich glaube nicht, dass das passieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...