Business Update für das Geschäftsjahr 2023/2024, Deutsche Konsum REIT-AG auf Kurs in einem herausfordernden Marktumfeld



26.11.2024 / 15:15 CET/CEST







PRESSEMITTEILUNG Business Update für das Geschäftsjahr 2023/2024

Deutsche Konsum REIT-AG auf Kurs in einem herausfordernden Marktumfeld Stabiles operatives Geschäft mit deutlichem Schuldenabbau von EUR 88,6 Mio.

Erfolgreiche Refinanzierung von Anleihen über EUR 145,9 Mio.

Neuer CFO seit Juni 2024 zur Stärkung des Führungsteams und Optimierung der Geschäftsprozesse Potsdam, 26. November 2024. Die Deutsche Konsum REIT-AG, eines der führenden deutschen Immobilienunternehmen mit Fokus auf Einzelhandelsimmobilien im Lebensmittelbereich, blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2023/2024 zurück. Heute hat das Unternehmen ein Business Update vorgestellt. Der vollständige Jahresabschluss wird am 19. Dezember 2024 veröffentlicht. Das Unternehmen hat mit einer personellen Neuausrichtung und Verstärkung der Führungsmannschaft entschlossen auf die aktuellen Herausforderungen reagiert. Das Management hat mehrere Maßnahmen ergriffen, um die erfolgreiche Refinanzierung fällig werdender Anleihen und die Rückzahlung ausstehender Schulden sicherzustellen sowie die Finanzdisziplin und die allgemeinen Geschäftsprozesse systematisch zu verbessern. Stabiles operatives Geschäft mit robusten Leistungskennzahlen Die Mieteinnahmen beliefen sich auf EUR 77,4 Mio. und gingen damit im Vergleich zum Vorjahr leicht um 2,9 % zurück, was hauptsächlich auf Immobilienverkäufe zurückzuführen ist.

Die Nettomieteinnahmen sanken leicht um 1,8 % im Vergleich zum Vorjahr auf EUR 47,4 Mio., ebenfalls beeinflusst durch Immobilienverkäufe.

Die Funds from Operations (FFO) lagen trotz gestiegener Finanzierungskosten im Rahmen der Erwartungen. Sie reduzierten sich auf EUR 27-29. EUR (im Vergleich zu EUR 33,1 Mio. im Geschäftsjahr 2022/2023), was einer FFO (unverwässert) je Aktie von EUR 0,77-0,82 und einer FFO je Aktie (voll verwässert) von EUR 0,50-0,54 entspricht.

Der EPRA NTA (voll verwässert) verbesserte sich auf EUR 7,60-8,00 je Aktie (im Vergleich zu EUR 7,64 am 30. September 2023).

Die Verschuldungsquote (LTV) sank auf 57-60 % (im Vergleich zu 61,6 % am 30. September 2023), unterstützt durch Tilgungen aus den Erlösen von Immobilienverkäufen. Eine weitere Reduzierung des LTV wird in den kommenden Quartalen angestrebt. Signifikanter Schuldenabbau um EUR 88,6 Mio. Im Geschäftsjahr 2023/2024 zahlte die Obotritia Capital KGaA eine Tranche in Höhe von EUR 11,6 Mio. ihrer ausstehenden Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 62,5 Mio. (Stand: 30. September 2023) an das Unternehmen zurück. Eine weitere Tranche in Höhe von EUR 30,6 Mio. wurde im Oktober 2024 zurückgezahlt. Diese Mittel wurden für die Schuldentilgung genutzt. Mit dem Verkauf von 14 Immobilien erreichte das Unternehmen einen weiteren Schuldenabbau in Höhe von EUR 77,3 Millionen. Erfolgreiche Refinanzierung einer Anleihe über EUR 145,9 Mio. Die Refinanzierung der Anleihe in Höhe von EUR 145,9 Mio. wurde im Juni 2024 abgeschlossen - die neuen Schuldtitel sind besichert und laufen bis zum 30. September 2025. Zusätzliche selektive Immobilienverkäufe zur Verbesserung der finanziellen Flexibilität Die Deutsche Konsum REIT-AG bleibt weiterhin darauf fokussiert, ihre finanzielle Flexibilität durch zusätzliche selektive Immobilienverkäufe, diszipliniertes CAPEX-Management und strategischen Schuldenabbau zu verbessern. Die kontinuierliche Ausrichtung auf operative Stabilität sichert die Widerstandsfähigkeit in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Die vollständige Business Update Präsentation mit vorläufigen ungeprüften Finanzzahlen für 2023/2024 finden Sie hier: https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/praesentationen Über das Unternehmen Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt im Erwerb, in der Bewirtschaftung und in der Entwicklung der Nahversorgungsimmobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven. Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse (ISIN: DE 000A14KRD3) sowie im Wege eines Zweitlistings an der JSE (JSE Limited) (Südafrika) gehandelt.

Kontakt: Deutsche Konsum REIT-AG

Frau Mareike Kuliberda

Investor Relations

Marlene-Dietrich-Allee 12b

14482 Potsdam

Tel. 0331 / 74 00 76 - 533

Fax: 0331 / 74 00 76 - 599

E-Mail: mk@deutsche-konsum.de



