SpaceX arbeitet seit geraumer Zeit darauf hin, genug Direct-to-Cell-Satelliten ins All zu schießen, um das Internet auch auf Smartphone zu bringen. Jetzt befinden sich ausreichend Satelliten im All, doch eine große Hürde steht dem Starlink-Netz noch bevor. Am 25. November 2024 verkündete SpaceX auf X, dass zwölf weitere Direct-to-Cell-Satelliten ins All geschossen wurden. Laut dem Raumfahrtunternehmen waren dies die letzten Satelliten, um den Dienst ...

