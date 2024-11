DORTMUND (dpa-AFX) - Die Personallage bei Borussia Dortmund entspannt sich vor dem Champions-League-Auswärtsspiel bei Dinamo Zagreb weiter. Der zuletzt erkältete Torjäger Serhou Guirassy ist fit für die Partie am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN), wie Trainer Nuri Sahin in Kroatien sagte. Auch der leicht angeschlagene Kapitän Emre Can steht zumindest im Kader. "Beide sind dabei. Emre konnte noch nicht alles machen, aber bei Serhou sah es gut aus", sagte Sahin.

Positive Nachrichten hatte der Coach auch über Innenverteidiger Niklas Süle zu berichten. Nach seiner Sprunggelenksverletzung dürfte der 29-Jährige genau wie Mittelfeld-Talent Kjell Wätjen nach der Rückkehr aus Zagreb wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen. Beide könnten damit schon für das Topspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den FC Bayern eine Option sein. "Niki hat eine gute Reha gehabt. Es war eine schöne Überraschung, dass er zurück ist", sagte Sahin.

Erst Zagreb, dann Bayern



Zunächst gilt der Fokus aber dem Auswärtsspiel in Zagreb, wo der BVB mit einem Erfolg seinen Platz unter den besten acht Teams der Ligaphase der Königsklasse behaupten will. Die Kroaten werden erst seit einigen Wochen vom ehemaligen Bundesliga-Coach Nenad Bjelica trainiert.

"Ich kenne Bjelica etwas, wir haben in der Türkei gegeneinander gespielt. Man sieht eine Trainer-Handschrift", sagte Sahin, der sich mit seinem Trainerteam auch Partien der Kroaten vor dem Trainerwechsel angeschaut hat. Auch auf das ungewohnte Stadion in Zagreb scheint der BVB vorbereitet. "Das ist komplett anders als die Stadien in Deutschland, aber sehr cool hier", sagte Nationalspieler Felix Nmecha./ban/DP/men