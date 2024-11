EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Energieversorgung in Subsahara-Afrika mit EFOY Hydrogen 2.5 Brennstoffzellen

SFC-Technik integriert in intelligentes, dezentrales, autarkes Energienetz

Off-Grid-Lösung zur Erreichung der Klimaziele in Afrika

Brunnthal/München, Deutschland, 27. November 2024 - Die SFC Energy AG ("SFC", F3C:DE , ISIN: DE0007568578 ), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, beteiligt sich an einem internationalen Forschungsprojekt zur Erprobung einer Off-Grid-Lösung mit grünem Wasserstoff in Subsahara-Afrika.

Im Rahmen des Projekts GH2GH - Grüner Wasserstoff für dezentrale Energiesysteme in Subsahara-Afrika - wurde gemeinsam mit den Projektpartnern Hochschule Bochum und Green Power Brains eine Pilotanlage zur Erzeugung, Speicherung und bedarfsgerechten Rückverstromung von grünem Wasserstoff zur vollständig netzunabhängigen Energieversorgung des Don Bosco Solar & Renewable Energy Centre in Tema, Ghana, realisiert.

Dem Don Bosco Campus kommt eine besondere Bedeutung zu, weil dieser überregional sowohl ein Pilot- als auch ein Schulungsstandort ist. Hier wird theoretisches und praktisches Wissen zu Mini-Grids mit Photovoltaik und zukünftig auch mit grünem Wassersstoff vermittelt. Jungen Menschen aus der ganzen Subsahara-Afrika-Region werden dadurch neue Perspektiven eröffnet und die lokalen Voraussetzungen für diesen großen Markt geschaffen. Insbesondere in ländlichen Gebieten leben laut einer Studie der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in Subsahara-Afrika rund 600 Millionen Menschen ohne zuverlässige Netzstromversorgung und die Elektrifizierungsquote beträgt je Region nur 14 % (Burkina Faso, ländlich nur 1 %) bis 82 % (Ghana).1 Der Bedarf und die Nachfrage nach netzunabhängiger Stromversorgung ist deshalb extrem hoch und die wirtschaftlichsten und sinnvollsten Lösungen zur Steigerung der Elektrifizierungsraten in dieser Region sind der Internationalen Energieagentur (IEA) zufolge autonome Systeme und Mini-Grids, wie am Don Bosco Campus bereits umgesetzt.

Die Projektpartner setzen auf eine intelligente Steuerung, um auf Basis von Vorhersagen mit vergleichsweise geringen installierten Leistungen, langen Laufzeiten, einem großen Wasserstoffspeicher und in Symbiose mit den vorhandenen Batteriespeichern ein intelligentes und voll autarkes Mini-Grid zu betreiben. Der tagsüber mittels Photovoltaik erzeugte Stromüberschuss wird zur Erzeugung von grünem Wasserstoff genutzt und in Batterien gespeichert. Nachts wird das Mini-Grid aus den Batterien versorgt und Wasserstoff bei vorhergesagten Regentagen zusätzlich rückverstromt. Für den grünen Wasserstoffkreislauf wurde eine 20 kW Elektrolyseanlage sowie von SFC eine Energielösung mit vier EFOY Hydrogen 2.5 Brennstoffzellen mit insgesamt 10 kW Leistung installiert. Mit etwa 600 kWh elektrischer Speicherkapazität in Form von Wasserstoff wurde die bisherige Batteriespeicherkapazität mehr als verdoppelt. Gleichzeitig ist die Wasserstoffspeicherung in Form von Stahlflaschen ökonomisch und ökologisch günstig sowie einfach in der Skalierung und Erweiterung. Damit werden die Wirtschaftlichkeit und das Potenzial erhöht, auch in den ländlichen Gebieten von Subsahara-Afrika mehr Menschen mit erneuerbarer Energie, ressourcenschonend, zuverlässig und autark versorgen zu können.

Dr. Peter Podesser, Vorstandsvorsitzender der SFC Energy AG: "Die Stromerzeugung aus lokal erzeugtem grünen Wasserstoff für eine dezentrale grüne Energieversorgung ist ein wichtiger Baustein in der globalen Energiewende. Dieses Projekt zeigt, wie nachhaltig und leistungsstark unsere Technologie auch in diesen Einsatzbereichen ist. Und vor allem, dass unsere Brennstoffzellen auch unter den Umweltbedingungen in Subsahara-Afrika zuverlässig sauberen Strom liefern."

Nilgün Parker, Referatsleiterin Nachhaltige Finanzpolitik, Umwelt und Außenwirtschaftsförderung, BMUV: "Mit dem EXI-Projekt GH2GH sorgen wir gleich doppelt für Wissensaufbau vor Ort. Der nachhaltige Strom aus dem Mini-Grid ermöglicht dem Bildungscampus seinen täglichen Betrieb. Zusätzlich können lokale Fachkräfte und die Projektpartner*innen vom installierten System lernen und ihre Expertise erweitern. So schaffen wir echte Zukunftsperspektiven - mit Technologien 'Made in Germany'."

Mit ihrem Engagement unterstützt die SFC Energy AG als wichtige Vertreterin der GreenTech-Branche die Strategie des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV). Das Projekt "GH2GH - Grüner Wasserstoff für dezentrale Energiesysteme in Subsahara-Afrika" (FKZ: 67EXI6503A-C) wird durch das BMUV im Rahmen der "Exportinitiative Umweltschutz" (EXI) gefördert. Als Projektträgerin der EXI unterstützt die Zukunft - Umwelt - Gesellschaft (ZUG) gGmbH das Bundesumweltministerium bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben. Als Vorhaben des Themenschwerpunkts "grüne Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien zur dezentralen Energieversorgung" innerhalb der Exportinitiative Umweltschutz begleitet die NOW GmbH in ihrer Funktion als Programmgesellschaft inhaltlich das Vorhaben GH2GH.

Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com .

1 https://www.giz.de/de/downloads/Studie_Renewable%20Energy%20Transition%20Africa_DE.pdf



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ( www.sfc.com ) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 75.000 Brennstoffzellen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal/München, Deutschland, und betreibt operative Niederlassungen in Indien, Kanada, den Niederlanden, Rumänien, Dänemark, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857 , ISIN: DE0007568578 ).



Über die Exportinitiative Umweltschutz

Seit 2016 unterstützt das BMUV mit seinem Förderprogramm EXI den deutschen GreenTech-Mittelstand dabei, innovative Umwelttechnologien "Made in Germany" zu verbreiten. In den Zielländern sollen optimierte Umfeldbedingungen für eine nachhaltige Entwicklung und bessere Umwelt- und Lebensbedingungen geschaffen werden. Die EXI-Projekte tragen durch die Unterstützung geeigneter Infrastrukturen dazu bei, grüne Daseinsvorsorge und umweltgerechte Dienstleistungen weltweit zu implementieren. Die NOW GmbH verantwortet in der EXI seit 2021 den Themenfokus grüne Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien in der dezentralen Energieversorgung. Seit 2022 unterstützt die Zukunft - Umwelt - Gesellschaft (ZUG) gGmbH als Projektträgerin der EXI das Bundesumweltministerium bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben.



SFC Investor Relations und Presse:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com



Don Bosco Solar & Renewable Energy Centre

Head of the Solar School

Christof Baum

Email: donboscosolar2018@gmail.com

Web: https://donboscosolar.org/



Green Power Brains

Founder & CEO

Herr Michele Velenderic

Email: info@greenpowerbrains.com

Web: https://greenpowerbrains.com/



Hochschule Bochum

Labor für Nachhaltigkeit in der Technik

Herr Prof. Dr.-Ing. Semih Severengiz

Email: info@greenpowerbrains.com

Web: https://www.hochschule-bochum.de/fbe/fachgebiete/labor-fuer-nachhaltigkeit-in-der-technik/



NOW GmbH

Manager Presse und Publikationen

Herr Michael Graß

Email: michael.grass@now-gmbh.de

Web: https://www.now-gmbh.de/aktuelles/pressemitteilungen/bumv-bringt-weltweite-zusammenarbeit-fuer-nachhaltiger-entwicklung-voran/

